Preocupación por la víctima de un karateca agresor

“Me parece mensaje grave y delicado el que se manda con la liberación y perdón al karateca, porque se dice que la justicia sin terminar un juicio se puede resolver solo con un perdón”, dijo Beatriz Zavala Peniche, directora de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Me preocupa la víctima, porque una vez pasados los seis meses que le quedan de las medidas cautelares al karateca, puede volver a agredirla, no hay garantías de que no se pueda repetir, y entonces significaría, en caso de que suceda y sea denunciado, iniciar un nuevo proceso, volver al principio”.

Como informamos, Christian J.C.D. quien el 7 de noviembre de 2018 amarró y agredió con los pies, una tabla y un martillo a su exnovia, Andrea, en una vivienda de la colonia Benito Juárez Norte, logró la suspensión del juicio en su contra, al aceptar la parte demandante una reparación del daño, que consiste en el pago de 300 mil pesos.

Entrevistada al respecto, Beatriz Zavala declaró que el resultado del proceso deja un “mensaje malo y grave”, pareciera que en general cuando las mujeres deben saber que la justicia las va a proteger hasta lo último, ahora llega este mal mensaje, de que no hay garantías de que no se les agredirá y que incluso pueden repetirse las agresiones en su contra.

Al ahondar en los detalles de este proceso, en el cual la institución que representa participó en apoyo de la víctima, explicó que la liberación del agresor significa que se suspende el proceso judicial que había en su contra, “que ya no se le seguirá juzgando, se le deja en libertad desde ayer (por anteayer martes)”.

Beatriz Zavala agregó que, ahora el karateca solo tiene que cumplir con medidas cautelares que pidieron para protección de la vida de la víctima, como llevar siempre el brazalete electrónico, que no se acerque a menos de 300 metros de ella, además de que no la puede buscar por ningún otro medio, se someta a una rehabilitación sobre su actitud violenta hacia mujeres, el consumo de drogas y otras cuestiones psicológicas de su conducta que será monitoreada por seis meses.

La funcionaria aclaró que si antes de que se acaben estos seis meses la busca o intenta buscarla por algún medio, pueden reportarlo y se reabre el proceso, podría hasta regresar a prisión, pero solo si eso sucede y la víctima lo denuncia.

Pero la directora precisó que pasados los seis meses se dará por concluido el proceso que había en su contra, y las cosas cambian, entonces ya no habrá las medidas de restricción que protejan a la víctima, y podría incluso volver a agredirla, lo que no sucedería si se hubiera seguido el juicio hasta el final.

El proceso se inició por tentativa de feminicidio —continuó la entrevistada—, y eso no permite estas condiciones, la penalidad sería que permanezca en prisión, pero se amparó contra eso, un juez de distrito se lo concede y se reclasifica por violencia familiar y lesiones calificadas, se fueron a revisiones y también lo ganó, por eso negoció, y al ceder la parte acusadora, ahora está libre.

“Nosotros como institución no estuvimos de acuerdo con esta negociación, menos con que aceptaran la reparación del daño y la suspensión del juicio, pero ya desde hacía un tiempo Andrea tenía un abogado particular, Efraín Encalada, solo los acompañábamos en el proceso, ella y su abogado tomaban las decisiones”.

La directora informó que durante todo el proceso, aun cuando Andrea ya tenía un abogado particular, esta comisión le brindó asesoría jurídica y psicológica. “Nunca por tener un abogado particular o tener recursos se le dejo de apoyar, se trabajó incluso con el asesor particular, lo único que no se le dio fue ayuda económica”.— D.D.M.

De un vistazo

“Se le brindó asesoría”

Beatriz Zavala informó que en todo el proceso, aun cuando Andrea ya tenía un abogado particular, la comisión que preside le brindó asesoría jurídica y psicológica.

“Siempre se le apoyó”

“Nunca por tener un abogado particular o recursos se le dejó de apoyar, se trabajó incluso con el asesor particular”, acotó.