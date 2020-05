Operación por un brote de Covid-19 en dos mercados

Cierran dos semanas

A menos de 24 horas de que se dio a conocer un brote de Covid-19 en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, ayer las autoridades cumplieron lo que anticiparon y cerraron esas centrales de abasto, que permanecerán así 14 días.

personal del programa “Mérida me activa” lava el piso del San Benito.- Foto de José Valerio Caamal Balam

Locatarios retiran perecederos del mercado Lucas de Gálvez bajo la vigilancia de inspectores de la Subdirección de Mercados, momentos antes del cierre de ese centro de abasto.- (Foto de José Valerio Caamal Balam)

Policías que participaron en la operación de cierre .- Foto de José Valerio Caamal Balam

Desde muy temprana hora los principales accesos a esos inmuebles estaban cerrados y custodiados por personal de la Subdirección de Mercados, quienes impedían el paso al público.

En el interior de los mercados la actividad seguía, pero solo de locatarios que tenían que trasladar mercancía a otros lugares para no abandonarla y perderla por la descomposición, ya que en su mayoría son frutas y verduras.

Entre tanto, 28 empleados del programa “Mérida me activa” lavaron con cal y agua la zona sur y poniente del San Benito.

Ese trabajo se realiza para sanitizar los espacios públicos, dijo el ingeniero Alfonso Arjona Santana, subdirector de Vías Terrestres de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.

Explicó que labor similar también se realiza en otros parques y mercados como el de Santiago, Santa Ana y el parque de la Ermita.

“En total serán 25 puntos a sanitizar en 35 días”, indicó. “La idea es avanzar y dar dos vueltas por cada punto al final del operativo”.

También la Policía Municipal puso en marcha una operación que incluyó el cierre de calles al tránsito.

Los cortes se realizaron en la 69 con 52, 56 con 71, 67 con 60 y 65 con 54.

Los agentes tomaron conocimiento de un altercado en la calle 54 entre 65 y 67, donde 10 personas discutieron con empleados de la Comuna que les impidieron la entrada al mercado.

La policía tuvo que intervenir, pero después de unos minutos la situación se calmó y los transeúntes fueron retirados de la zona.

Subirían los precios

Entrevistado, Jorge Campos Alejos, comerciante mayorista de verduras y frutas en la Central de Abasto, consideró que el cierre del Lucas de Gálvez y el San Benito encarecerían esos productos y las carnes porque no habrá oferta suficiente y constante para los meridanos.

Mientras menos oferta haya, más caro es un producto, recordó. Incluso, en estos días hay cierta escasez de algunas hortalizas como el tomate, que sube y baja de precio, y el chayote, la calabaza italiana, la naranja agria y el cilantro, que están caras. El chayote se cultiva en Orizaba y al igual que a la calabaza, según reportan los agricultores, les afecta el fuerte calor, de modo que la producción es baja.

Sin embargo, dijo que en estos momentos de pandemia hay frutas y verduras que bajan de precio como el limón, mango y la cebolla.

“Hay cierta escasez de verduras y frutas porque no llegan los cargamentos fuertes ni en forma constante. No podemos traer mucha fruta, verdura y vegetales que acostumbrábamos porque no se ha estabilizado el consumo en la hotelería y la gastronomía”.— Gabriel Chan Uicab / Joaquin Chan Caamal