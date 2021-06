Piden semáforo rojo

Se están tardando las autoridades, dice un médico

El maestro en salud pública David Canché Durán, quien ejerce la medicina en forma privada, pidió a la Secretaría de Salud estatal que de inmediato decrete el semáforo epidemiológico de color rojo en Yucatán, “porque el Covid está horrible” en estos momentos.

“Sólo hoy martes ya atendí a 17 pacientes con síntomas y confirmados de que tienen Covid”, alertó. “Tengo datos que me pasaron colegas del sistema de salud oficial y los hospitales Covid de Mérida están ocupados al 100%, hay pacientes en espera de una cama, y en las clínicas privadas no hay lugar para pacientes graves, son datos muy confiables de la saturación hospitalaria”.

En su cuenta de Facebook el doctor Canché publicó el lunes algunos datos de los hospitales públicos de Covid. Dice que en el UMAE del IMSS había 31 pacientes en espera de una cama para que los atiendan de Covid-19; en la exT-1 del IMSS había 90 pacientes en medicina interna y 15 en urgencias en espera de una cama; en el HRAE había 32 pacientes en estado crítico; en el Juárez del IMSS otros 60 pacientes en los tres pisos, y en UCI (unidad de cuidados intensivos) 6 pacientes y 12 en espera de un lugar en hospitalización.

Con datos de ayer, el doctor Canché Durán informó que en el Issste son 6 pacientes en UCI y en urgencias 8, lo que representa el 100% de las camas ocupadas, y en la torre de hospitalización hay 37 pacientes de un total de 50 camas disponibles para covid; en el Hospital O’Horán son 32 pacientes en área covid de 28 camas disponibles. En general, dice, los hospitales públicos que atienden el Covid-19 están al 113%.

“En las últimas semanas he atendido a 20 personas en promedio diario con síntomas de Covid, muchas de ellas ya les confirmaron el virus en sus pruebas”, afirmó el entrevistado. “Está horrible la situación del Covid en estos momentos”.

Sospecha que este intenso rebrote de Covid en Yucatán lo ocasiona la nueva variedad del SARS-Cov2 llamada “Delta” (variedad británica) porque el riesgo de contagio es muy alto, está infectando a familias enteras cuando hay algún portador de coronavirus, no respeta las vacunas contra el Covid-19 y es un virus que se propaga en Reino Unido y Canadá.

“Lo que nos llama la atención a un grupo de médicos intensivistas y pediátricos es que el virus tiene como blanco principal a los jóvenes y niños porque antes el Covid no los afectaba tanto”, recalcó. “Escucho los relatos de mis pacientes contagiados y me doy cuenta que el joven lleva el virus y contagia a todos, sean papás, abuelos vacunados. Varios compañeros y yo lo venimos diciendo hace más de un mes, de que hay una nueva variedad del virus en Yucatán. No es posible que se infecten 5 personas de una familia en una misma casa. Lo que está pasando fuera de los hospitales es mucho más grave porque no es reflejo real de la situación del Covid”.

En muchos casos, dijo, las autoridades de salud no reportan a los infectados de Covid que están en sus casas con oxígeno para que sobrevivan y tampoco se toma en cuenta a las miles de personas que se realizan las pruebas en laboratorios privados y dan positivo. No son tomados en cuenta simplemente porque no ingresan a los hospitales públicos, por lo que calcula que los contagiados y los hospitalizados son 5 o 6 veces mayor a las cifras oficiales que difunde la Secretaría de Salud estatal. “Me llama la atención que la Secretaría de Salud no diga cuál fue el resultado de las pruebas que mandó realizar al Indre, si para conocerlo solo se necesitan 48 horas como máximo, ya pasaron dos semanas y no se sabe el resultado”, indicó.

“Están tardando en decretar el semáforo rojo, se les va a salir de control la pandemia si no lo hacen en estos momentos de repunte de casos. Fui testigo de las filas de ambulancias que llevaron pacientes con covid en el Hospital Juárez del IMSS, incluso, colegas que trabajan en el IMSS me informaron que ya hay dos mujeres embarazadas fallecidas, pero no lo reportan”.

El maestro en salud pública consideró que el cambio de semáforo de color naranja a amarillo (el 22 de abril pasado) fue por las campañas políticas y las elecciones del 6 de junio, pero ahora se está viendo los resultados con un rebrote casi incontrolable y el regreso de algunas medidas restrictivas que dieron resultado en meses anteriores.

“Lo que tiene que hacer el gobierno es abrir el Siglo XXI y aislar a la gente contagiada porque están llevando el virus a sus casas y contagiando a sus familiares”, recomendó. “En una casa no hay sana distancia ni se puede mantener un control porque solo constan de una pieza que es sala comedor, tienen uno o dos cuartos, pero viven de 5 a 6 personas, por esta razón hay muchos contagios”, señaló. “Hay que volver al confinamiento para frenar la movilidad humana, encerrarse es la única forma con lo que va a disminuir los contagios y volver a tener baja incidencia en la pandemia en Yucatán. Claro, es obvio que no quieren parar la economía porque decretar el semáforo rojo significa el cierre de negocios y comercios no esenciales, prefieren que la gente se defienda con sus propios medios. La gente no es culpable de este rebrote, se abrió Yucatán y como los yucatecos estamos acostumbrados a obedecer al gobierno por el sistema político del paternalismo, le hacemos caso. Por ello la mayoría pensó que cuando pasamos a semáforo amarillo ya estaba controlada la pandemia y se confío. Fue un juego mortal por la política, ahora el gobierno tiene que decretar las medidas para que vuelva el control porque ahora los que están en riesgo son los jóvenes y los niños que no tienen vacuna y son el blanco de la nueva cepa ‘Delta’.

Según afirmó, conoce muchos casos de pacientes a los que le detecta el virus del Covid-19 que están en sus casas convaleciendo y que tienen que gastar $1,400 por la renta de un tanque de oxígeno que dura 18 horas. Si tiene que usar este auxiliar por 10 o 14 días para superar la falta de respiración por el Covid, la persona estaría gastando mucho dinero para ellos para salvar su vida. Esta inversión no incluye la consulta médica ni la compra de medicamentos para contrarrestar el virus del coronavirus.

“En los municipios del interior del estado ya no instalan áreas de Covid, ya no ponen áreas respiratorias, la gente infectada está saliendo a flote por sus propios medios”, reiteró.

Se le preguntó si la vacunación que se realiza en Yucatán, que ya benefició a más de 900,000 personas, según la autoridad de salud, no podría disminuir los casos de Covid.

“La vacunación en México va muy lenta, llega apenas al 18% de la población, no estamos ni cerca de la inmunidad de rebaño porque se requiere al menos que el 70% de la población tenga la vacuna”, explicó.

“En Estados Unidos llevan el 60% de la población vacunada y por ello se ve un mejor control que en nuestro país”.

De acuerdo con el periódico digital Informador.mx, el 8 de abril pasado el secretario de Salud de Yucatán, doctor Mauricio Sauri Vivas, le confirmó que vigila en el Estado un caso de la variante B.1.1.7 conocida como “británica” del Covid-19, que es una cepa más contagiosa que la primera del coronavirus.— Joaquín Chan CAAMAL