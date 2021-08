Plantan 200 árboles en memoria de los fallecidos por Covid-19

Programa Duelo Verde, iniciativa del Club Rotario

MÉRIDA, Yucatán.- De acuerdo con un comunicado, el Club Ratario dio a conocer que, el sábado pasado, en la sección 2 de Paseo Henequenes, se plantaron 200 árboles en el marco del programa distrital "Duelo Verde" en memoria de las personas que han perdido la vida a causa del Covid-19, pandemia que afecta a la humanidad.

Participantes del programa "Duelo Verde Rotario", para honrar la memoria de quienes fallecieron por Covid-19.- (Foto: Comunicado) Participantes del programa "Duelo Verde Rotario", para honrar la memoria de quienes fallecieron por Covid-19.- (Foto: Comunicado) Participantes del programa "Duelo Verde Rotario", para honrar la memoria de quienes fallecieron por Covid-19.- (Foto: Comunicado) ❮ ❯

María Elvira Cen Chalé, sembró un hermoso árbol de Guanábana, mismo que lleva el nombre del que en vida fuera su primo hermano, José Antonio Medina Alvarado, quien falleció el pasado mes de diciembre de 2020 a causa del Covid-19.

Con José Antonio nos unió siempre un gran cariño como hermanos, lamentablemente en su fallecimiento no se le pudo hacer ninguna manifestación de duelo, dijo María Elvira, y agregó. cuando me hablaron del Duelo Verde Rotario quise participar, ya que nos brinda la oportunidad de honrar su memoria. Lamentablemente, las personas que fallecen por Covid-19 no se les puede despedir ni velar, señaló María Cen.

Verdaderamente este programa ambiental Duelo Verde Rotario es una oportunidad para recordar a nuestros seres queridos que han perdido la lucha contra la terrible pandemia de Covid-19, concluyó María Elvira.

Participaron rotarios del Club de Meridanas, club Rotario Mérida Norte, Rotaract de Mérida, Rotaract Mérida Norte, así como de Interact Mérida Norte.

La organización hace una atenta invitación a todas las personas que deseen participar para honrar la memoria de sus seres queridos que fallecieron a causa del Covid-19, pueden comunicarse al número celular: 9991297580.- (Comunicado: Rotarios Distrito 4195).