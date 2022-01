Poco avance del Tren Maya, una causa de relevo

Señal de fracaso

El profesor Pedro Regalado Uc Be, representante de la Asamblea Defensores del Territorio Maya “Múuch’Xíinbal”, que promovió amparos contra la construcción del Tren Maya en Yucatán, manifestó que el cambio en la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es por el poco avance de la obra, la inyección de más dinero de lo programado y los constantes cambios de la ruta original por cuestiones de la geografía peninsular.

También sería por hechos de corrupción, la violencia extrema en Quintana Roo, los problemas por el pago de tierras ejidales, las quejas de arqueólogos del INAH por la destrucción de vestigios y los amparos pendientes de resolver en los tribunales federales.

Incluso, el activista indígena consideró que el Tren Maya no se terminará en 2023 como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador y será un proyecto transexenal que estaría en riesgo si fracasa el modelo de la 4T y gana la Presidencia de la República otro partido ajeno a Morena.

“A nosotros la verdad no nos sorprendió mucho este cambio porque el proyecto que estaba dirigiendo (Rogelio) Jiménez Pons (director que dejó el cargo para ocupar una subsecretaría en la SCT) no tiene el avance que López Obrador ha querido”, opinó.

“El tema tiene que ver con la gran cantidad de dinero que se le inyecta y ni así avanza. Se pensó una cantidad inicial y ésta ha ido creciendo enormemente, y se ha modificado la ruta original del tren porque al fin reconoce el gobierno federal que hay riesgos por la geografía de la Península y el suelo cárstico que siempre dijimos.

“Lamentablemente, López Obrador se guía por la intuición, no por las evidencias científicas y los saberes de los pueblos originarios que sabemos cómo es nuestro suelo”, indicó Uc Be.

“En el proyecto del Tren Maya también hay otros tipos de problemas: el tema de la corrupción y el tema del narco. Pensamos que estos temas son fundamentales en Quintana Roo, donde estamos viendo que hoy se da a conocer que secuestraron a algunos policías en ese vecino estado por un grupo armado. Hay una violencia generalizada en Quintana Roo y Jiménez Pons es un político que viene de la experiencia de otros sexenios y ha demostrado ser un militante de actividades ilícitas y corruptas”, dijo.

El escritor, poeta y educador maya insistió en que la principal causa de la remoción de Rogelio Jiménez es más bien porque el proyecto no ha avanzado como quiere el Presidente. Sin embargo, dijo, aunque pongan ahora a Javier May Rodríguez (quien ocupará la dirección de Fonatur) este funcionario ha demostrado ineficiencia en la Secretaría del Bienestar.

“Ahora que está al frente de Fonatur será más complicado; este proyecto del Tren Maya se le ha complicado al presidente López Obrador porque no ha escuchado la voz de la ciencia y la voz de los pueblos indígenas que conocemos nuestro territorio”, indicó.

Uc Be afirmó que el cambio de titular en Fonatur es una señal del fracaso del proyecto y “eso es malo para ellos, y bueno para los pueblos mayas”. Además, añadió, este fracaso demuestra que los indígenas mayas tienen la razón y que sus demandas son legítimas.

“El tramo de Calkiní a Cancún no se va a terminar en el 2023, el proyecto va a ser transexenal, dependiendo quien vaya en el siguiente sexenio. No vemos que este proyecto vaya a seguir en el próximo sexenio porque la cuarta transformación parece que ya hace agua. Hay complicaciones, hay un retraso increíble en el proyecto, hay problemas de pago que no corresponden al valor comercial de la tierra ejidal, Fonatur engaña, manipula, cambian de casa a los afectados por las vías del tren y no les da viviendas”, dijo.

“Hay una serie de arbitrariedades y violaciones a los derechos de las personas que repercuten en el lento avance”.

Los arqueólogos del INAH denunciaron que Fonatur no hace los estudios de los vestigios, no los rescata y protege y aquí hay un problema muy grande porque es un patrimonio nacional, dijo.

“Y lo último que arrojó una causa justificada del atraso en la construcción de las vías del Tren Maya es lo que declaró el ingeniero del Ejército que asignó el presidente López Obrador a este tramo de la Península. El militar de alto rango argumentó que las desviaciones del trazo original del Tren Maya son porque la Península está llena de oquedades que están en el sentido vertical, no solo horizontal”.

“Y sería peligroso si sobre este terreno se construye la vía. Podría tener un destino trágico como en la Línea 12 del Metro de Ciudad de México”, aseveró.— Joaquín Chan Caamal

Respecto a los amparos que solicitó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya contra el Tren Maya, Uc Be informó que un juicio está actualmente en la Suprema Corte de Justicia.

La semana anterior la Corte pidió la firma del representante común de la agrupación indígena y cree que la resolución está cerca de emitirse.

El amparo lo pidió la Asamblea porque Fonatur y las empresas constructoras no respetaron las medidas sanitarias que implementó el gobierno federal por la pandemia.

El juzgado federal y un tribunal unitario ordenaron la suspensión de todo los trabajos en el territorio yucateco, pero no lo respetaron. Pidieron el cumplimiento de la sentencia de primera instancia del amparo, pero los tribunales locales se declararon incompetentes y el caso lo atrajo la Suprema Corte de Justicia, donde permanece el expediente.

Otros amparos los solicitó la asociación civil Kanan Derechos Humanos, que también obtuvo la suspensión definitiva de trabajos nuevos en la vía férrea, pero tampoco lo respetaron Fonatur y las constructoras.

Tren Maya Oposición

Más de las declaraciones de Pedro Uc sobre el Tren Maya y los amparos interpuestos.

Capricho

“Lamento que el capricho del presidente de la República prevalezca y no escuche la voz de los que saben. AMLO empuja a una situación de fracaso del proyecto y si no se concreta se tirarán miles de millones de dólares”, indicó.

En la Corte

Respecto a los amparos que solicitó la Asamblea contra el Tren Maya, informó que un juicio está actualmente en la Suprema Corte y la resolución estaría cerca de emitirse.

Medidas

Se promovió porque Fonatur y las constructoras no respetaron las medidas sanitarias que instauró el gobierno federal por la pandemia.