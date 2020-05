"No es cierto, un policía se enfermó, lo vinieron a buscar en ambulancia, lo llevaron, pero ya regresó", fue una de las explicaciones recibidas en horas de la tarde.



A través de los medios electrónicos, varios habitantes de esa localidad comentaron que sería el primer caso de contagio en ese lugar.



"La gente se asusta, agarra su celular y sin averiguar dan las cosas como un hecho", fue otro comentario recibido.



En lo que sí coinciden es que, en el poniente de esa comisaría, sobre la calle 19, un convoy oficial fue a casa de un policía que al parecer estaría contagiado.



Se realizó el traslado del agente, pero unas horas después, el enfermo regresó por su cuenta, según la versión más difundida.



En tanto se confirma si es o no el primer caso de coronavirus en Molas, se observó que mucha gente ya está utiliza cubrebocas, sin embargo, en los comercios no hay gel disponible.



La "sana distancia" se observa en varios lugares, incluso, el parque esta acordonado para evitar reuniones.- (Megamedia).