Problema que crece de a poco

Posible revertir algunas causas de la demencia

No es que los demás médicos no puedan atender a los adultos mayores por diversas patologías, pero así como a los niños los atiende un pediatra, a los adultos mayores los debe atender un geriatra, señaló en un boletín Alba Díaz de Noriega Alonso, médico de esta especialidad en la Clínica Hospital Mérida Susulá APP del Issste.

Se conoce a la demencia como el conjunto de pensamientos y síntomas sociales que interfieren con la vida cotidiana. La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de al menos dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón, dijo.

Los síntomas incluyen olvidos, aptitudes sociales restringidas y razonamiento tan limitado que interfiere en las actividades diarias. Los medicamentos y la terapia pueden ayudar a controlar los síntomas. Algunas causas son reversibles.

La especialista comentó que los adultos mayores continuamente padecen falta de memoria, se quejan de que no recuerdan algunas cosas y esto no es motivo de preocupación mientras puedan continuar con sus actividades, pero en el momento que olviden cosas importantes de manera repetitiva como nombres, el pago de sus cuentas, si pagaron o no sus servicios básicos, si les pagaron o no, no recuerdan dónde están las llaves, si el calentador de agua se quedó prendido o no, si dejaron la estufa encendida, cometan continuamente errores al cocinar , se puede considerar la existencia de un problema en el lenguaje de autonomía y les merma en su calidad de vida.

En caso de detectarse estos síntomas, se debe recurrir a un especialista, pero si esto no es así entonces los abuelitos pueden continuar tranquilamente con su vida. Olvidar algo es humano, precisó.

La geriatra dijo que la demencia no respeta edad, pero afecta más a las personas mayores de 60 años, se viven episodios de desconcentración que combinada con enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y la hipertensión, pueden causar depresión, angustia y en algunos casos la muerte prematura de un paciente geriátrico.

Es necesario entender que para la demencia no hay cura, es el resultado de una alimentación inadecuada y la falta de ejercicio en la juventud.

A su decir, la edad pasa la cuenta de los excesos tarde que temprano, muy pocas personas cuidan su función cerebral, en la juventud es momento de ejercitar la memoria con la práctica de gimnasia cerebral y juegos de movilidad mental, como los juegos de palabras.

Las personas que leen, analizan y estudian hacen que su mente trabaje y se encuentre en constante movimiento, esto es esencial para disfrutar de una vida en plenitud en la llamada tercera edad.

Es importante, dijo la geriatra del Issste, entender que los adultos mayores no pueden ser tan rápidos como un joven, no aprenden de la misma manera, pero finalmente sí pueden capacitarse pese a padecer enfermedades degenerativas.

La demencia puede presentar en algunos casos alucinaciones, éstas pueden ser causadas por problemas en la visión, deficiencias alimenticias o delirios. Los adultos mayores padecen de depresión, ansiedad y problemas de tiroides, sobre todo en estos tiempos del Covid-19, por lo que hay que tener paciencia y tratarlos con comprensión y un inmenso cariño.