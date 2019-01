Programan a Valeria para cirugía del corazón

La familia de Valeria, la pequeña de cinco años que requiere de una cirugía urgente de corazón, recibió hoy una buena noticia y múltiples manifestaciones de apoyo, pues directivos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) se comunicaron con la madre de la menor para manifestarle que no es necesario que cubra los $72,100 que le habían solicitado para realizar la operación, sino únicamente $6,000.

Míriam Manzanilla Chí, madre de Valeria, se comunicó al Diario para agradecer las numerosas muestras de apoyo que recibió a raíz de la publicación de la nota sobre el caso el día de hoy, pues varias personas se comunicaron para contactarla y brindarle su apoyo.

Señala que gracias al boteo que realizaron el fin de semana en la Plaza Grande y los apoyos recibidos tras la publicación ya reunió los $6,000 que ahora le piden para poder proceder a la cirugía de su hija.

Agradece la solidaridad

-Estoy muy agradecida con la sociedad, con toda la gente que me apoyo, y quiero decirles que ya no es necesaria más ayuda, pues me hablaron del hospital para decirme que ya tienen recursos y que solo tengo que pagar $6,000 para la operación y los gastos de hospitalización, que se calculan en unos $3,000 cuando mi hija sea dada de alta.

Míriam indica que el Dr. Jesús Tut Bojórquez, encargado de la dirección médica del Hraepy, fue quien habló con ella para manifestarle la reducción en la cuota que se le solicitaba, y le aseguraron se realizará la cirugía de Valeria el 6 de febrero, para lo cual deben hospitalizar a la menor dos días antes.

Pide a la sociedad que se ha interesado en el caso a estar pendiente, no solo para verificar que la operación se realice sino también para brindar su apoyo, esta vez con oraciones para que todo salga bien en la cirugía de corazón abierto que su pequeña necesita.- (Por Iris Ceballos Alvarado)