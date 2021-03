''Queremos justicia y nuestro dinero''

Invasores acusan fraude en venta de unos terrenos

Un grupo de invasores de El Roble Alborada, que el sábado pasado fue agredido por el líder de esa invasión, se manifestó ayer lunes frente al Palacio de Gobierno para pedir la intervención de las autoridades y que les hagan justicia.

Miguelina May Alor relató que el sábado alrededor de las 11 de la noche unas 30 personas encabezadas por Fidelio Aldair apedrearon su casa y la de otras siete familias. En la agresión Marcos Trinidad Ulloa Díaz, Trinidad Ulloa Díaz y Jesús Flores Cano resultaron con lesiones en cara y piernas.

“Queremos que el gobernador haga justicia, por allí están nuestras casas, nosotros limpiamos los terrenos, eso era puro monte, Fidelio Aldair Pech Macarena ejerció violencia y vandalismo contra nosotros”, señaló Miguelina May.

“(Fidelio) cortó la energía eléctrica y fue cuando nos empezaron a rodear en la casa donde estábamos resguardados porque teníamos miedo. A los niños los tuvimos que bajar donde hay una fosa, uno se quedó en la casa y una piedra grande cayó al romper la lona”, relató.

La mujer dijo que solicitaron apoyo de policías y ambulancias, pero éstos no llegaron porque los agresores los interceptaron.

“Lo que pedimos es justicia. Eran como 30 o 50 personas que nos atacaron en El Roble, donde teníamos viviendo bastante tiempo”, señaló Jesús Flores, quien explicó que la agresión fue porque Fidelio revendió los terrenos. “Lo que hizo con nosotros es un fraude. Nos los vendió a nosotros y ahora se los vendió a otros”.

“Queremos justicia y que (Fidelio Aldair) nos devuelva nuestro dinero por el terreno que nos vendió, que pague por las agresiones que nos hizo, porque no pensó que teníamos niños. Ellos actuaron con vandalismo, no somos delincuentes, quisimos hablar con él, pero él no quiso”, señaló Miguelina May, quien aseguró que hace un año le pagó a Fidelio $7,800 por el terreno.

“Nos amenazó que nos fuéramos y nos dijo que si no nos vamos, nos prenderán fuego”, replicó la mujer, quien actualmente vive resguardada con su antiguo arrendador.

Los vecinos dijeron que después de la manifestación irían a la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente.— IVÁN CANUL EK