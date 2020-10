Reactivan el campo en Telchac Pueblo

Entregan apoyos a los productores de ese municipio

Productores del campo de Telchac Pueblo retomarán sus actividades y crearán fuentes de trabajo tras recibir herramientas, maquinarias y materiales del programa “Peso a Peso”, se indica en un comunicado.

Al continuar con su recorrido por municipios del interior del estado para distribuir estos apoyos, luego del paso de la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta”, el gobernador Mauricio Vila Dosal visitó esa demarcación para entregar estas ayudas, que este año benefician a 13,846 hombres y mujeres de todo el territorio estatal y en las que se invierten más de 103 millones de pesos.

Acompañado del alcalde de Telchac Pueblo, Juan Jacobo López Álvarez, el gobernador entregó los trabajos de conservación del mercado municipal, supervisó las obras de mejoramiento de escuelas, visitó el hogar de Rosa Nelly Cruz Chay, una beneficiaria de un cuarto como parte de las 17,000 acciones de vivienda que realiza el gobierno del Estado, y recorrió el consultorio “Médico 24/7”.

En los bajos del Palacio Municipal, Vila Dosal entregó herramientas, maquinaria y materiales del programa “Peso a Peso”, donde el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza, explicó que todos los sectores del campo en esta demarcación resultaron afectados por las tormentas, incluido el de la apicultura, donde hubo cuantiosas pérdidas.

Una de las tantas productoras apícolas afectadas en Telchac Pueblo fue Nahomi Poot Chay, quien a través del programa “Peso a Peso”, recibió un ahumador de acero inoxidable, una caja entera para colmena de abeja y azúcar, con lo que podrá reactivar sus colmenas luego de que sufrieron daños por las lluvias e inundaciones provocadas por los fenómenos naturales recientes.

“Es algo que nos va a servir mucho en esta temporada porque la tormenta ‘Cristóbal’ y el huracán ‘Delta’ provocaron una reducción en la producción e hizo que las abejas decaigan, por lo que ahora debemos alimentarlas con azúcar”, relató Poot Chay.

Además, la joven apicultora externó su agradecimiento al gobierno del Estado por esta iniciativa para el campo yucateco, la cual ofrece materiales, maquinaria y equipo para que los productores del campo puedan acceder a estos artículos.

“Estoy muy agradecida por este programa; espero que permanezca. Es un alivio al esfuerzo de tener que ver de dónde sacar ese dinero para solventar la alimentación de abejas y los cuidados que necesitan”, detalló.

Entre las herramientas, maquinaria y materiales entregados se encuentran tinacos, desbrozadoras, cajas y cera para colmenas, bombas de agua, bombas aspersores, mangueras de diferentes calibres, azúcar, alambre de púas, triciclos, carretillas, entre otros artículos que ayudarán a mejorar la producción del campo y condiciones de vida de los productores del campo y habitantes de esta zona.

Asimismo, Bernabé Hernández Dzul, productor del campo, perdió todos sus cultivos a causa de las fuertes lluvias que han caído en el estado por los fenómenos naturales. A pesar de la situación adversa que tuvo que atravesar, hoy está listo para trabajar de nuevo la tierra con el tinaco, la bomba hidráulica y el fertilizante que recibió.

“Trabajo en el campo y siembro maíz, calabaza, sandía, de todo. Con las lluvias perdí todo. Pero con este apoyo vamos a salir adelante”, indicó el veterano hombre de campo.

Posteriormente, el gobernador visitó el consultorio del programa Médico 24/7 de esta localidad, el cual es parte del total de 105 consultorios instalados en las cabeceras municipales del interior del estado, y ahí verificó que el lugar cuente con los medicamentos y equipo médico necesario para atender a la población que así lo requiera.

Continuando con su gira de trabajo, Vila Dosal visitó el mercado de Telchac Pueblo donde develó la placa conmemorativa y supervisó los trabajos de mantenimiento y conservación realizados por el Gobierno del Estado, que incluyeron mejoramiento en los pisos, techos, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas para mejorar su funcionalidad y modernizar las instalaciones de este recurrido lugar.

En compañía del secretario de Obras Públicas del Estado de Yucatán, Virgilio Crespo Méndez, Vila Dosal recorrió esta obra que está al servicio de los locatarios, que se beneficiaron con la rehabilitación de 28 locales, 12 mesetas de concreto para la sección de carnes y 12 más para el área de flores y verduras, mantenimiento para los servicios sanitarios, sustitución de pisos en pasillos, suministro e instalación de herrería, carpintería y cancelería y un parque interior.

Vila Dosal constató que en este centro de comercio también se realizaron labores de mantenimiento y conservación de la fachada y banquetas, suministro de señalética, extintores y luminarias, trabajos de azotea, cableado eléctrico, así como el suministro e instalación de un biodigestor con capacidad de 3,000 litros, una cisterna de 1,200 litros de capacidad y trampas de grasa a través de una inversión de cuatro millones 570 mil pesos para beneficio de 3,204 habitantes.

Posteriormente y en compañía de la titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, el gobernador supervisó las obras de mantenimiento y ampliación de espacios educativos con los que se realizaron mejoras en seis escuelas de nivel básico para beneficiar a 596 alumnos mediante una inversión de 3 millones 990 mil 164 pesos.

Siguiendo con la gira de trabajo y en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, el gobernador visitó el hogar de Rosa Nelly Cruz Chay, beneficiaria de un cuarto como parte de las 17,000 acciones de vivienda que efectúa el gobierno del Estado en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda con una inversión de 900 millones de pesos.

Conmovida, Rosa Nelly Cruz Chay relató la felicidad que le embargó cuando por fin le entregaron el cuarto donde ahora pueden dormir sus hijos, lo cual ha aliviado el hacinamiento que ocurría en su hogar antes de recibir esta acción de vivienda otorgada por el gobierno estatal.

“Me puse muy contenta. Antes dormíamos todos en un solo cuarto; mis dos hijos, mi marido y yo, pero ahora ellos ya tienen su espacio y están más cómodos. Se me llenó el corazón de alegría y mi esposo también está contento. Mi esposo y yo ahora dormimos aquí donde está la cocina y mis hijos están en el nuevo cuarto”, indicó la mujer de 79 años de edad.

En el mismo sentido, Cruz Chay expresó su agradecimiento a Vila Dosal, ya que durante mucho tiempo solicitó recibir apoyo para su vivienda y nunca recibió respuesta alguna. Sin embargo, aseguró que el mandatario sí está cumpliendo y muestra de ello es la entrega de esta obra de infraestructura social.

“Estoy muy agradecida porque me hicieron un cuarto. Lo pedí por muchos años y nunca me lo dieron. Esta vez sí me hicieron mi cuartito y estoy muy contenta con el gobernador, sí está cumpliendo”, finalizó.