Sus cubrebocas artesanales han cruzado fronteras

La pandemia le dio un duro golpe al bolsillo familiar, pues desmanteló su empresa de banquetes, fiestas, bodas y XV años. Sin embargo, le abrió otra puerta de la cual, incluso, ha llegado a internacionalizarse, informa “El Universal”.

Después de más de un año de no tener empleo, Juliana Grisel Canul Oxté, de 47 años de edad, echó a andar su creatividad y comenzó a poner en marcha un nuevo negocio familiar: la elaboración, confección y distribución de cubrebocas personalizados.

El secreto es la participación de todos los integrantes de su familia, pues cada uno tiene un rol específico.

Esa labor, realizada en armonía y hasta con un poco de suerte, le permitió a la señora Juliana Canul ingresar en mercados extranjeros como Canadá e Italia, donde recientemente comenzó a mandar un modesto pedido de 500 prendas, pero no pierde la esperanza de que pronto se puedan sumar diferentes lugares para más encargos.

Desde joven, Juliana Canul trabajó con sus padres en diversas actividades, pero fue hace 20 años que la organización de eventos y fiestas eran el negocio familiar, donde preparaban los banquetes. Además, se dedicaban a la elaboración del vestuario para fiestas de XV años, bodas, graduaciones y otros eventos.

Cuando empezó la pandemia, las fiestas y eventos se apagaron y, a decir de doña Juliana, es algo que difícilmente volverá, o al menos no tendrá la misma demanda.

“Tenía bastantes eventos, bodas, graduaciones... la verdad no me podía quejar. Entre mi esposo y yo veíamos para solventar los gastos de la casa y hasta antes de la pandemia las cosas iban bien, más que bien, se ganaba buen dinero, pero eso ya no será”, lamenta.