Temen a las imposiciones

Galeno yucateco defiende una figura jurídica

Como se ha manejado en los medios, nosotros pensamos que es una imposición ideológica de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad del derecho a la objeción de conciencia en el sector salud, dijo el doctor Víctor Pinto Brito, presidente del Frente Nacional por la Familia y expresidente de la Asociación de Médicos Católicos de Yucatán.

“El lunes 13 pasado había declarado la Corte que efectivamente existía un derecho de objeción de conciencia, es decir, que los médicos tenían el derecho... y resulta que anteayer lunes cuando se vuelve a reunir la Corte, una semana después apenas de haberse declarado constitucional el Derecho a la Objeción, siempre no les gusta y efectivamente lo que van a hacer el día de hoy (por ayer) es modificar la redacción de cómo está en la Ley General de Salud la cuestión de la objeción de conciencia”.

Apenas unos días ya pararon y la Corte ya se echó para atrás.

Pinto Brito dijo que para ellos es una posición ideológica que a fuerza están queriendo imponer el aborto a nivel nacional.

Recordó que Sinaloa y Coahuila declararon “prácticamente que no existe el derecho a la vida, o sea, no es constitucional y por lo tanto los estados pues en realidad un momento dado no pueden decir que protegen la vida desde el momento de la concepción”.

Explicó que la discusión de la Corte fue por los recursos de inconformidad que emitieron en esos dos estados, pero obviamente cuando declara esto la Corte obviamente todos los demás estados también quedan en una situación similar sobre todo Yucatán, en este caso que protege la vida desde el momento de la concepción, pues obviamente también queda en esta circunstancia, peligra Yucatán.

Explicó que el derecho de objeción de conciencia en el sector salud forma parte de lo que sería el derecho a la liberta de conciencia.

En el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos se habla de la libertad de conciencia, la libertad de poder en un momento profesar de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo con tu forma de pensar y de acuerdo con esto, actuar en un momento dado.

La objeción de conciencia es la libertad que tienen los médicos de no hacer en un momento dado un procedimiento cualquiera, donde dicho procedimiento estuviera en contra de sus creencias, en este caso en particular la realización de abortos, indicó el doctor.

Explicó que si declaran inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia obviamente los médicos van a estar obligados a acatar la ley.

“Nosotros como médicos ya no podríamos negarnos, con todo nuestro derecho, a realizar abortos, pues nos tratarían de obligar, sobre todo en clínicas públicas”, explicó el doctor Víctor Pinto, quien es médico ginecobstetra,

Aclaró que hasta ahora cómo esta este proceso, aunque en un momento dado despenalicen el aborto y fuera el aborto libre por ejemplo en Ciudad de México, “si en un momento dado yo trabajo en un hospital público y llega una paciente que no tiene ningún problema médico, lo único que quiere es abortar, yo me puedo amparar y decirle a mi jefe que yo soy objetor de conciencia y por lo tanto no voy a hacer ese procedimiento”.

Así esta en la Ley General de Salud y así esta en todas las leyes que regulan esto pero si en un momento dado la Corte tratando de imponer esa visión que declara inconstitucionalidad pues obviamente los médicos ya no podemos alegar la objeción de concia para ello.

Expuso que en su caso aunque le quieran obligar, para él no va haber poder humano que lo obligue a realizar un aborto, aunque en un momento dado ponga en peligro y riesgo su trabajo y cédula profesional.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Precisó que en este momento no se ha terminado la discusión. La Corte lo que hace es imponer una serie de criterios pero la Corte no legisla, es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene la facultad de hacer leyes. Lo único que hace es ver si las leyes que existen están de acuerdo a lo que dice la Constitución.

Cuál sería el siguiente paso en caso de que la Corte declara inconstitucional el Derecho a la Objeción de Conciencia. Qué va a pasar. Se tiene que ir a la Cámara de Diputados y ésta tiene que modificar la forma, en la que están redactados estos artículos para poder entonces cambiar esos artículos y decir que la Objeción de Conciencia no es un derecho, por ejemplo.

Aunque la Suprema Corte de Justicia hizo esa declaración no es una ley tiene que pasar por la Cámara de Diputados.

Una de las cosas que está pasando es que la Corte esta tratado de usurpar funciones que no le corresponden, es decir está violando la autonomía de los Estados porque la misma corte, en el 2007 ya había declarado que la cuestión del aborto y que la Objeción de Conciencia corresponde a los estados legislarlo.

La Corte está usurpando funciones y violando la soberanía de los Estados. reiteró.

Los diputados locales no están obligados a modificar, para que puedan los criterios de la Corte ser ley, acá tendrían los diputados que modificarlo pero no es una obligación absoluta.

Reiteró que la cuestión de la Objeción de conciencia si es a nivel federal porque lo que lo marca es la Ley General de Salud.

El presidente del Frente Nacional por la Familia y ex presidente de la Asociación de Médicos Católicos de Yucatán hizo un llamado para que los criterios que utilicen no sean criterios ideológicos sino que se apeguen a derecho.

México tiene firmado acuerdos internacionales en donde prácticamente acepta que exista en derecho de libertad de conciencia y que por lo tanto también el Derecho a la Objeción de Conciencia en los médicos.

“Como médico digo que si ya legislaron y quitaron el Derecho a la vida no nos quiten en derecho a la libertad de conciencia y el derecho que tenemos nosotros a la Objeción de Conciencia”.

Explicó que hasta ahora la Corte está poniendo los criterios y hasta el día de hoy no rigen los criterios de la declaración de inconstitucional el Derecho a la Objeción de Conciencia en el sector salud porque todavía tienen que llevar un proceso.

Expuso que Arturo Saldívar, presidente de la Corte, está empeñado en que prácticamente se esté haciendo el aborto en todo México. “Está empeñado en ello. Arturo Saldívar al final de cuentas es un personero del Presidente de la República que prácticamente hace lo que el presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) le diga”.

“Eso que de que el Presidente de la República haya declarado de que no tiene nada que ver pues obviamente tiene mucho que ver”, indicó el doctor Víctor Pinto

Exhortó a que la gente, los médicos, pues son los que deben manifestarse en contra de este tipo de imposiciones ideológicas, ya que son los que al final de cuentas van a estar encargados de aplicar.

De un vistazo

Objeción de Conciencia

El doctor Víctor Pinto Brito, presidente del Frente Nacional por la Familia, defendió el derecho a la objeción de conciencia en el sector salud.

Derechos

“Como médico digo que si ya legislaron y quitaron el derecho a la vida no nos quiten en derecho a la libertad de conciencia y el derecho que tenemos nosotros a la objeción de conciencia”, indicó.