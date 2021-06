Turismo en rojo: Piden no aplicar más restricciones para evitar crisis

La industria turística de Yucatán pasa por una situación de contradicción por la pandemia del coronavirus Covid-19: los empresarios promueven los destinos para que vengan visitantes y generen derrama económica, y el gobierno estatal aplica medidas restrictivas que los inhibe.

Si el gobierno aumenta las restricciones, ¿mataría el turismo?, se le preguntó al presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Carrillo Sáenz.

“Yo creo que sí, nos veríamos seriamente afectados si regresamos a las restricciones anteriores”, respondió. “Se vería afectado todo el sector, es complicado pensar en trabajar en campañas de promoción para que vengan visitantes. Vienen, se topan que hay restricción en la movilidad, que los restaurantes te invitan a retirarte a cierta hora de la noche, que tienen capacidad limitada de aforo, todo eso inhibe al turismo”, indicó.

“Los hoteles de la ciudad tienen una ocupación muy baja, podrán decir que están al 100% de ocupación, pero la realidad es que están al 20% cuando mucho”, reiteró el empresario hotelero. “Si cierran algunos sitios arqueológicos y las playas sería peor. Los pocos turistas que vienen y se enteran que no están abiertos los destinos ya no regresan y deja de haber la derrama económica que es muy importante en estos momentos. Del turismo dependen muchas familias y empresas y el llamado a las autoridades que toman decisiones es que analicen los efectos que tendrían las medidas que aplican. Estamos conscientes que hay una preocupación por la salud, pero no hay que perder de vista el tema económico porque tiene alto impacto en la sobrevivencia de las personas”, lamentó.

Carrillo Sáenz afirmó que pensar en la implementación de nuevas medidas restrictivas, además de las tres que anunció el gobierno el 9 de junio pasado, es pensar en un retroceso y eso sería algo muy complicado para el sector turístico y para varios sectores productivos, por lo que deseó que “ojalá no se tenga que llegar a ese punto”.

“Si la gente no fallece por cuestiones de salud, fallecerá por hambre”, resaltó. “La gente tiene que comer, las actividades tienen que seguir, si ahorita por diferentes razones hay incremento de casos, sean los jóvenes, sea cierto o no, más que salir a buscar culpables, se debería de trabajar en una campaña de concientización en la cual se promueva entre los jóvenes que no se abracen, que no se saluden de beso, que guarden su sana distancia y apliquen los protocolos sanitarios”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

El líder del Cetur informó que el turismo se recupera poco a poco, no a la velocidad que los empresarios quisieran y en estos momentos de pandemia los que vienen a Yucatán son visitantes, no turistas. Dice que se debe diferenciar entre los visitantes y los turistas. Los primeros sólo vienen por cuestiones de trabajo y ahorita, por el tema de salud, por el incremento de los contagios también son afectados. Y los segundos vienen de paseo y dejan derrama económica.

“La modificación al horario (está prohibido la circulación vehicular de 11:30 de la noche a 5 de la madrugada todos los días) sí afecta al turismo”, reiteró. “Esas personas que vienen por trabajo, obviamente prefieren no pernoctar aquí porque a cierta hora se acaban las actividades nocturnas. Prefieren regresar ese mismo día a su lugar de origen, o disminuyen sus días de visita. Y si vienen por trabajo o de visita a las ciudades de la península prefieren pernoctar en cualquiera de los dos estados vecinos (Campeche y Quintana Roo)”.

Dijo que leyó en la prensa que hay una propuesta al gobierno del estado para que se corra el horario de restricción (de 11:30 de la noche a 12:30) y ese horario ayudaría muchísimo para que las actividades nocturnas puedan seguir, para que los restaurantes, los comercios, el transporte y los hoteles trabajen en forma tranquila y los empleados puedan llegar a tiempo a sus hogares.

¿Qué pasa si cierran las playas ante el aumento de contagios?, se le preguntó.

“Las playas son parte importante de las actividades turísticas y si hablamos que hoy no vienen turistas del exterior, al cerrar las playas pasará lo mismo que pasó en julio y agosto del año pasado, no habrá derrama económica en los puertos y sería muy lamentable”, indicó. “Los empresarios y habitantes de los puertos están acostumbrados a la llegada de la gente y tienen la esperanzas puestas en la derrama económica que pudieran dejar los turistas locales. Si cierran los puertos será un golpe muy duro para todos, por ello es importante analizar toda medida que apliquen. Hay que pensar en la economía de las familias, en el sector productivo que ya está severamente golpeado. Hoy en día hay que buscar la manera de cómo irnos levantando, no podemos seguir guardándonos, la economía de las familias ya no aguantan más sin ingresos, hay que pensar en seguir reactivando la economía del estado poco a poco y estamos muy pendientes de las decisiones que tomen las autoridades del estado”.

Destacó que precisamente hoy tiene mucho valor las acciones que realiza la industria turística, como la promoción de los destinos locales para fomentar el turismo doméstico, porque ante la caída del turismo nacional e internacional, la caída del turismo de congresos y convenciones donde estaban cifradas las altas expectativas desde la construcción del Centro Internacional de Congresos de Yucatán, el sector turístico y los asociados a Cetur en un compromiso y una actitud muy profesional buscan la forma de realizar los congresos aunque sea de manera virtual o mixto, pero no es la misma derrama económica que generan eventos de este tipo.

“Estamos trabajando en campañas de promoción interna para que los mismos yucatecos visiten los destinos. Yucatán tiene muchísimos atractivos que generalmente disfrutan las personas que vienen de otras partes del país y del mundo, pero los yucatecos no lo visitamos y ni los conocemos”, señaló.

“Ahora que viene la época de vacaciones, cuidando la salud, todos debemos salir con la familia para conocer los atractivos turísticos de nuestra propia tierra. Hay una amplia gama de opciones para todo visitante, hay promociones para que podamos convivir con la familia. Tenemos una riqueza turística en todo el estado y mostrarlo a nuestros hijos sería el mejor legado para ellos y una forma de ayudar a este sector”

