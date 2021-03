Yucateco cumple 101 años de vida ''gracias a Dios''

Sus padres dejaron Zacatecas debido a la Revolución y él nació en Homún

A la Revolución que México vivió de 1910-1917 se debe que el hoy centenario Gonzalo Castro Herrera sea hijo de Yucatán.

Sus padres, Jesús Castro Roldán y María Herrera, llegaron a Yucatán procedentes de Fresnillo, Zacatecas, estado de la región centro-norte de México, después de la revuelta armada.

En ese entonces el principal medio de transporte era el ferrocarril. De Zacatecas a Yucatán es, según Google Maps, un viaje de 1,967 kilómetros que con las carreteras actuales se puede hacer en unas 24 horas.

De pueblo en pueblo por el trabajo en haciendas

Ya en tierras yucatecas, Jesús Castro y María Herrera iban de pueblo en pueblo en busca de trabajo, mayormente llegaban a las haciendas, que entonces cultivaban henequén u “oro verde” para exportar, porque eran donde había trabajo en ese entonces.

Hace 101 años, Gonzalo nació el 10 de enero de 1920 en Polabán, comisaría de Homún, municipio a 55.9 km de Mérida, ciudad capital de Yucatán.

Tras el nacimiento de su hijo, la pareja siguió yendo de pueblo en pueblo por la necesidad de trabajo.

“Mi abuelito no pudo terminar la primaria, por lo mismo que no se quedaban en ningún lugar; nos cuenta que apenas llegó a cuarto grado porque tenía que ayudar a su papá en el trabajo”, relata Paulita Durán Castro, en entrevista.

La familia llegó a Tixkokob, municipio a 40.4 km de Homún y a 23.9 km de Mérida, y vivió en la cabecera unos 12 años.

Después se estableció en la hacienda de Ruinas de Aké, que hoy es comisaría de Tixkokob y donde hasta ahora funciona una desfibradora de henequén.

En Ruinas de Aké, don Gonzalo trabajó en el campo como ejidatario, fue comisario ejidal en dos ocasiones y se casó con Rosario Amaro Carrillo, quien falleció en 1986, hace 35 años.

La esposa e hija del yucateco de 101 años

La primera hija de don Gonzalo y su esposa murió al nacer. El 7 de abril de 1949 nació Juanita Castro Amaro, su hija única, quien en este 2021 cumplirá 72 años de vida y en Ruinas de Aké se casó con Julio Durán y Balam y dio a luz a sus seis hijos.

“Mi abuelita Rosario se enfermó y ya no pudo tener más hijos”, indica Paulita Durán, quien junto con su madre Juanita comparten la historia de su abuelito centenario.

Don Gonzalo vivió en Ruinas de Aké hasta hace tres años, en 2018. “Ahora está en Mérida, con mi mamá, porque está muy cansado”, dice su nieta.

El centenario yucateco solo tuvo una media hermana, Ana María Castro Hernández, quien ya falleció y fue hija de su padre y Petra Hernández, con quien se casó al enviudar.

''Látigo negro'' casi muere a los 30 años de edad

Entre las anécdotas que suele compartir con su familia, don Gonzalo “siempre cuenta que cuando tenía unos 30 años estuvo a punto de morir al caerse de un roble y por la gracia de Dios vive”.

También que le gustaba montar a caballo y tenía uno negro con el que andaba por el campo. “Le decían ‘Látigo negro’ porque siempre andaba en su caballo y hasta ahora hay personas que todavía le dicen así”, narra su nieta.

La fiesta por un siglo de vida

Cuando don Gonzalo cumplió 100 años le hicieron una gran fiesta en la que bailó un vals con su hija única, sus nietas y bisnietas. “Invitamos a toda la familia, incluyendo a sus sobrinas de Mérida, y a casi todos en Ruinas de Aké; hasta tecladista hubo, y se hizo una misa de acción de gracias porque él es muy religioso, es católico.

“Dos sacerdotes celebraron la ceremonia, ya que él es muy querido en Tixkokob y por los sacerdotes porque durante muchos años estuvo en un grupo apostólico y por muchos años fue sacristán en la capilla del Santísimo, la que está abajo, no la del cerro (de Ruinas de Aké).

“Por la iglesia del cerro hubo mucho problema con el dueño de la hacienda y mejor se hizo otra capilla abajo; un tiempo atrás mi abuelito también fue sacristán de la iglesia del cerro”, dice Paulita Durán.

El yucateco Gonzalo Castro Herrera, en su fiesta de 100 años de vida, con su nieta Paulita Durán Castro y el esposo de ella, Jorge Montejo Aké. Foto de cortesía El yucateco Gonzalo Castro Herrera con dos sacerdotes luego de la misa de acción de gracias por sus 100 años de vida, en enero de 2020. Foto de cortesía El yucateco Gonzalo Castro Herrera baila un vals con su hija única, Juanita Castro Amaro, en el festejo por su cumpleaños 100 en enero de 2020. La foto es de cortesía El yucateco Gonzalo Castro Herrera y su hija única, Juanita Castro Amaro, en el convivio familiar por su cumpleaños 101 en enero de 2021, en plena pandemia de Covid-19. La foto es de cortesía El yucateco Gonzalo Castro Herrera y su nieta Paulita Durán Castro en el convivio familiar por su cumpleaños 101 en enero de 2021, en plena pandemia de Covid-19. La foto es de cortesía ❮ ❯

Un festejo de 101 años en la pandemia

En contraste, este 10 de enero de 2021 la celebración por sus 101 años fue austera y con menos personas para prevenir contagios de la pandemia de Covid-19. “Solo fue una cena y pastel en casa de mi mamá, con toda la familia, los más cercanos”.

Don Gonzalo, quien habla maya y español, es el primero de su familia en superar los 100 años de vida. Su padre, el zacatecano Jesús Castro, vivió poco más de 80 años.

Sobre a qué atribuye su longevidad, el centenario afirma que “gracias Dios he vivido tantos años”.

“Yo en lo personal pienso que es porque nunca fumó, no fue un borracho, se toma su tiempo para todo, no come Sabritas ni chocolates, es muy raro que coma uno”, expresa Paulita sobre la longevidad de su abuelo.

Lo que le gusta comer y beber al yucateco de 101 años

A una pregunta, responde que su abuelito come de todo. “Le gustan mucho el molito de papa, el atole de maíz, la calabacita frita, el caldo de pollo, los nopalitos con huevo, la china (naranja dulce), la mandarina y su pieza preferida de pollo son las alitas; de beber, prefiere la horchata y la limonada”.

El molito de papa es un guiso hecho a base de masa de maíz y papa, con achiote, tomate, cebolla y un poco de manteca de cerdo, detalla.

A sus 101 años de edad, don Gonzalo ve pero le lagriman los ojos; escucha muy poco, hay que hablarle fuerte, camina pero solo en la casa, se ayuda con una silla de ruedas cuando se cansa, recientemente se cayó en el baño y sufrió “solo moretones, tiene duros los huesos”.

El yucateco centenario tiene una hija, seis nietos, Paulita, María Cenobia, José Macario, Elsy Guadalupe, Javier Ernesto y Julio Armando, así como 17 bisnietos y dos tataranietos en Ruinas de Aké y Mérida.

En cuanto a los consejos que da a sus familiares, Paulita revela que “siempre nos dice que digamos la verdad y, como es muy católico, que hay que hacer lo que Dios dice”.— Flor Estrella Santana

