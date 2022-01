Yucatecos reciben llamadas de extorsión del “Cártel Jalisco”

“Te dicen donde vives, tu número, tu nombre...”

En los últimos días, varios yucatecos han recibido llamadas de extorsión de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Apenas ayer martes a las 12:20 horas el empresario Rafael Morcillo López, quien dirigió la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en sus primeros años, recibió una llamada sospechosa del número 7293-08-05-66.

“Esta persona, con una voz tranquila y tono norteño, me dice: ‘Hola, ¿cómo está don José Rafael Morcillo López?’, mi nombre completo, y como me llaman por mi nombre contesté: ‘Hola, ¿cómo está?’, aunque no conocía el número”.

El interlocutor, continúa el empresario, le preguntó cómo se encuentra y que si ya sabe cómo está el tema de la delincuencia en México, a lo que Morcillo López contestó que sí, pero que cuál es el problema porque Mérida es una ciudad tranquila.

Acto seguido, la persona le comentó al empresario que hace unos días mandó por él a su casa, dándole la dirección exacta, y que si le informaron.

Luego el interlocutor se presentó y le preguntó si sabe quién es. Morcillo López respondió que no lo conoce, por lo cual la persona le dijo que acababa de tener una junta con el gobierno porque están decidiendo hacer unas cosas en Yucatán.

El empresario preguntó entonces desde dónde le están llamando y el interlocutor aseguró que del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Morcillo López enseguida comprendió para dónde iba la llamada y le dijo al interlocutor: “Qué ch.., no hay ‘chamba’ para mí, he escuchado que les va muy bien económicamente”.

La reacción de Rafael Morcillo no fue la esperada por la persona, quien le lanzó un insulto y colgó enojada.

“Te dicen la calle donde vives, tu número, la colonia, tu nombre completo... te das cuenta que tienen información de mí”, dijo el empresario, quien recordó que hace algunos años alguien vendió una lista y solo falta que alguien tenga la copia de su credencial de elector.

Por ello, piensa que la llamada no es necesariamente de alguien que está en Mérida, como aseguró el interlocutor al decir que horas antes tuvo una reunión de gobierno, sino que pueden ser llamadas realizadas desde los penales.

Morcillo López recomendó estar muy vivos, no dejarse intimidar y saber qué responder. Si no sabe qué decir, mejor no conteste y cuelgue.

“Si nos atontamos nos llevará el ‘cariño’. Es el momento que como sociedad digamos ‘aquí no, en Mérida no, en Yucatán no’”.

Otro modo de operar

Al empresario Rafael Morcillo López le llamó la atención la llamada, pues antes era más común llamar diciendo que un familiar está secuestrado y pide ayuda.

Profesionales

“Ahora estamos hablando de gente profesional que tiene una lista y que si ve que hay un huequito por dónde entrar al rato no solo nos llamarán, sino que pueden venir como está pasando en Ciudad del Carmen, Playa del Carmen y Cancún”.