Claridad, una obligación

El ciudadano, el más presionado a hacer la chamba

En los procesos de entrega-recepción de los gobiernos “el reto es hacer que esa información sea entendible para todos y de uso público, y con ella se tengan herramientas para exigir a quienes están en los puestos públicos”, señaló Adrián Gorocica Rojas.

Lo anterior se dijo durante la X Jornada Popular por el Derecho de Acceso a la Información Pública, organizada por la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), A. C.

Como panelistas participaron Gorocica Rojas, Lizbeth Estrada Osorio y Ariel Zapata Novelo, quienes impartieron el tema “Los procesos de entrega-recepción son de interés público”.

El objetivo de la jornada fue promover en la ciudadanía la cultura de exigir a los gobernantes transparencia y máxima publicidad en todos los procesos de la administración pública.

Los ponentes explicaron las razones por las que la ciudadanía debe conocer estos procesos de gobierno y la importancia de exigir a las autoridades que los clarifiquen, transparenten y hagan entendibles a la sociedad.

Gorocica Rojas puso como ejemplo el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y su catálogo de obras públicas, pedir información resulta complejo porque la lista no es tan específica como para que uno diga que desea consultar, por ejemplo, un parque en alguna colonia o una megaobra.

“Los procesos de entrega-recepción tienen que ser públicos, pero siempre y cuando los ciudadanos los podamos entender, el problema es que las personas comunes si no conocemos a fondo no podemos entender esa información”, dijo.

En su intervención, Lizbeth Estrada destacó que en un proceso de entrega-recepción la responsabilidad es tanto de la administración saliente como de la entrante y los sujetos obligados tienen que poner no solo a la vista la información, sino hacerla accesible.

“Si queremos avanzar en transparencia, tener instituciones fuertes y confiables, nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer nuestra chamba, debemos estar a la altura tanto ciudadanos como autoridades en la exigencia de rendición de cuentas y en el combate a la corrupción”, manifestó.

Blanca Estrada Mora, presidenta de la Fecuy, señaló que el desconocimiento de cómo se dio el proceso de entrega-recepción motivó estas jornadas populares por el derecho al acceso a la información.

“El derecho a la información es un derecho humano reconocido internacionalmente”, dijo.

Además, comentó que el proceso de entrega-recepción fue opaco, con todo lo que conlleva y que está debidamente reglamentado, tantos días para recibir, tantos para analizar, tantos denunciar si hay alguna irregularidad y se cite a los funcionarios, está debidamente reglamentado, pero eso solo lo saben los funcionarios.

“Salen y nos dicen que hay un faltante de tantos millones, pero ¿de dónde hicieron la cuenta?, ¿ustedes, los medios de comunicación, tienen alguna idea de qué nos dejaron? No lo sabemos”.

Por eso el tema central de esta jornada es la transparencia, el derecho a la información, y también ejercemos nuestra libertad de expresión, apuntó.

La activista dijo que a pesar de no ser la mayoría, hay ciudadanos que ejercen sus derechos y que los vigilan.

“Ojalá no fuera necesario, no habría nada mejor que todo esto no existiera, pero esta desinformación seguirá existiendo mientras haya mucha gente que no aplique su derecho. Por eso la invitación a participar, porque mientras haya resignación, ignorancia, seguirán aprovechándose, independientemente del partido que sea”, dijo la coordinadora.

La ciudadanía es una profesión difícil y ojalá nos volvamos todos profesionales en ella, apuntó.

A su decir, entre los factores que más influyen para no exigir los derechos que otorga la ley están el desconocimiento, el temor al poder, la resignación (pensar que no se puede hacer nada), y la conveniencia; es decir, “no digo nada porque entro al reparto del botín”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Blanca Estrada aseguró que la impunidad es una consecuencia de esos factores, pues si se calla entonces la corrupción avanza a los niveles que hoy tiene; hay que combatirla para acabar con la impunidad y si los funcionarios saben que se les castigará, no harán cosas corruptas.

Jornada Transparencia

Al finalizar la intervención de los panelistas, se agradeció a los asistentes su interés.

Beneficiarios fallecidos

Blanca Estrada relató cómo y por qué se dio inicio a las jornadas por la transparencia, cuando al solicitar información por el programa Cobijar en 2008 les entregaron cajas con miles de copias y apareció, tras minucioso trabajo de investigación, que hasta personas fallecidas recibieron cobertores.

Leyes

“Precisamente por la insistencia de los ciudadanos se creó en 2002 una ley general de transparencia, en 2004 a nivel estatal y se van mejorando cosas, sí se logran cosas, pero si somos más, mejor”, dijo la maestra.