Clases en línea

La reanudación del curso escolar no sería presencial

Las autoridades educativas del Estado ya planean el regreso a clases de sus alumnos de educación básica y de educación superior, pero serían clases a distancia por medio de plataformas tecnológicas y no presencial.

El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), maestro Bernardo Cisneros Buenfil, informó que está en comunicación permanente con la secretaria de Educación estatal, maestra Loreto Villanueva Trujillo, y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mejorar el contenido de los programas educativos en línea, atender las recomendaciones por la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19 y definir la fecha de regreso a clases de los alumnos después del decreto de suspensión de clases que se inició el 17 de marzo pasado y terminaría el 20 ó 30 de abril por la extensión del plazo de cuarentena.

El titular de la Siies dijo que de acuerdo con el calendario escolar de los niveles de educación básica y de educación superior, la suspensión de actividades escolares debe terminar el día 20 próximo, pero también saben que se extendió al 30, de modo que esperan alguna indicación de la SEP para fijar con exactitud la fecha de reanudación de clases. Sin embargo, el regreso a clases en Yucatán no significa que los alumnos y profesores vuelvan a la escuela, sino que el reinicio de clases sería de manera virtual mediante las plataformas tecnológicas vigentes. Es decir, habría clases, pero a distancia y en línea.

“Estamos trabajando en los contenidos para una mejor educación a distancia para que avancemos y regresemos a las aulas cuando hayan las condiciones”, dijo el secretario. “Hasta el momento no hemos decidido si modificaremos los horarios y calendarios escolares para cumplir con los programas del ciclo escolar. A la fecha no hay una definición de cuándo regresarán los alumnos a sus escuelas. Cada universidad e institución está usando sus tecnologías y le pide a sus docentes que se esfuercen para atender a sus alumnos y que éstos se apeguen a las tareas que les marcan para que cumplan los objetivos del curso. Queda mucho por hacer y trabajar, y seguiremos desarrollando contenidos educativos para que sea más eficiente la enseñanza virtual y respondamos al reto de estos momentos”.

El maestro Cisneros Buenfil afirma que los estudiantes no perderán el semestre o el curso escolar por esta prolongada suspensión de clases porque desde el inicio de esta emergencia del Covid-19 los rectores, directores y docentes acordaron mantener el ritmo de trabajo escolar por medio de las plataformas tecnológicas, redes sociales internas y sistemas virtuales de cada institución.

“De ninguna manera perderán el semestre”, reiteró. “Ahorita tenemos algunas escuelas que terminaron sus cuatrimestres y están esperando la fecha para reanudar el siguiente. Estamos considerando en este momento una escuela con operación virtual, no estamos viendo a corto plazo que se reanuden las clases presenciales. Tendrá que seguir la enseñanza en línea y a distancia y por ello estamos depurando contenidos académicos, capacitando a los docentes para que usen con mayor efectividad las herramientas tecnológicas, que los alumnos estén motivados y tengan responsabilidades y cumplan sus tareas. Tenemos reportes que nos dan las escuelas de educación superior y vemos el trabajo de los docentes con sus estudiantes. Estamos trabajando y procurando mejorar los contenidos, canalizando instrucciones y tareas, que tengan a su alcance contenidos educativos muy diferentes; no es tan sencillo porque se pueden perder los aspectos pedagógicos, pero hay que mejorar la oferta académica”.— Joaquín Chan Caamal

Dice que hay una estrecha coordinación con las universidades afiliadas a la Siies, con la Uady y con las instituciones privadas y a nivel general, la mayoría imparten clases virtuales y así seguirá hasta que concluya el curso o la emergencia sanitaria. En instituciones que funcionan en el interior del estado donde no hay internet, los docentes les envían tareas y avanzan por cuenta propia. Todas las universidades, institutos y escuelas de educación superior están sensibles a esta emergencia y colaboran para que sus alumnos no se retrasen o planean estrategias para reforzar los conocimientos de sus estudiantes.

Respecto a la Uady, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior informó que la institución tiene sus propios mecanismos de enseñanza y aprovecha sus sistemas tecnológicos (clases a distancia, Uady virtual y sistema Office 365) y sigue el avance en sus programas de bachillerato y licenciatura. Incluso, corrió sus fechas de exámenes para alumnos de ingreso a bachillerato y licenciatura para salir del tiempo de cuarentena. Los exámenes del nivel de bachillerato ahora será el día 13 de junio y de licenciaturas el sábado 20 y domingo 21 de junio.

Dijo que en reuniones con la secretaria de educación estatal, Loreto Villanueva, han platicado mucho sobre la necesidad de generar mayores contenidos educativos en educación básica y media superior en las plataformas tecnológicas antes que reinicie el curso escolar. Necesitan contenidos ágiles y bien elaborados y aprovechar el material que tiene a disposición de la SEP el buscador Google.

“Si el período de contingencia termina el 30 de abril, reiniciaremos las clases en ambos niveles en forma virtual y se pondría a disposición de los alumnos los materiales de contenidos ágiles y bien estructurado para no repetir las cosas”, comentó el secretario Cisneros Buenfil. “Lo que se dijo, es que no veía posible este regreso presencial de clases y había que mantener la educación a distancia. No hay una fecha tentativa para el reinicio de clases, hay que hablar del tema el 20 de abril que es cuando vence la suspensión de clases decretada por la SEP. Mientras no se determine el regreso a la normalidad de las clases, no podemos regresar a las clases presenciales”.

La Uady informó que no han detenido el proceso de enseñanza, como ya lo informaron, y que el regreso de sus estudiantes de bachillerato, licenciatura y universidad de adultos mayores, será hasta que el gobierno federal decrete el levantamiento de la cuarentena y emergencia sanitaria.

Cisneros Buenfil señaló que en educación superior los calendarios escolares son variables y cada institución tiene fechas distintas de reinicio de clases. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Metropolitana inició su cuatrimestre 2020 el 8 de enero y termina el 30 de abril, el siguiente cuatrimestre es del 4 de mayo al 14 de agosto y así están casi todas las universidades de estas características. En cuanto a los tecnológicos superiores, iniciaron sus clases en febrero y terminan en junio.

Lo que destacó el maestro Cisneros Buenfil es la colaboración y aportación de las universidades públicas sectorizadas que se han sumado al apoyo a la crisis del coronavirus con la fabricación de caretas protectores y de gel antibacterial, lo que demuestra su compromiso social con Yucatán.

