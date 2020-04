Clases en TV, en línea y radio garantizan el ciclo escolar para yucatecos

MÉRIDA.- Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), en coordinación con autoridades federales, puso en marcha el esquema “Aprende en casa”, con el que se garantiza la continuidad y conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y se respalda la formación integral de niñas, niños y adolescentes sin arriesgar su salud.

"Aprende en casa" terminará el ciclo escolar

Dicho programa, en el que se da seguimiento a los avances en los planes de estudio de todos los niveles académicos, se mantendrá vigente durante lo que resta del ciclo escolar para que las comunidades educativas continúen accediendo a herramientas lectivas a distancia y materiales de apoyo según el grado escolar. Además, cuenta con dinámicas para fortalecer la autodisciplina, los buenos hábitos y la activación física.

Así, a través de diversas plataformas como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once Niñas y Niños 11.2, se seguirá transmitiendo contenidos para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Esta programación especial se puede consultar en

www.sep.gob.mx; www.televisioneducativa.gob.mx, y en www.onceninos.tv.

¿Dónde podrán seguir los yucatecos el programa?

De tal forma que, a partir de las 7 de la mañana, canal Once TV transmitirá contenidos educativos dirigidos a niñas y niños de preescolar y primaria. Y por Ingenio TV, canal 14.2 de televisión abierta, se difundirán los contenidos de Secundaria.

En radio también habrá contenido

Además, a través de programas de radio se estarán replicando contenidos dirigidos al nivel de Educación Indígena. Cabe destacar que dichos programas se basan en los Libros de Texto, y al final de cada emisión se realizarán preguntas y asignarán tareas que los estudiantes deberán incluir en sus Carpetas de Experiencias.

Por último, la dependencia hace un llamado a la comunidad educativa para seguir extremando medidas de higiene, evitar salir de casa y estar pendiente, a través de canales oficiales, de los anuncios respecto a la reanudación de clases y la conclusión del ciclo escolar 2019-2020.

