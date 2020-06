Clausuran empresas de construcción por falta de protocolos sanitarios

MÉRIDA.- El Gobierno del Estado inició la supervisión de las empresas que ya reanudaron sus actividades, en específico las de la industria de la construcción, para verificar que cumplan con los protocolos sanitarios, a fin de proteger la salud de los trabajadores y evitar contagios de Coronavirus.



En las primeras jornadas de estas verificaciones, se visitaron 310 empresas, de las cuales clausuraron ocho De éstas, tres pertenecen al sector de la construcción y no cumplían con las medidas sanitarias correspondientes para poder operar; mientras que las otras cinco son de giros no autorizados para funcionar.

Olas de reapertura

El proceso de reanudación de las actividades económicas en Yucatán se realiza paulatinamente siguiendo un esquema denominado de “olas”; que se determinan por el Semáforo Estatal, que cada jueves hace público la SSY y sirve para corroborar los datos sobre el comportamiento de la pandemia del Semáforo Federal Covid-19 y cerciorarse de que el semáforo federal corresponda a la realidad de la pandemia en el estado.



De esta forma, para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos de higiene y material técnico específicos a cada industria, así como material relevante al público para la reapertura.

Inspecciones

Para llevar a cabo las tareas de inspección en los centros laborales, el Gobierno estatal ya capacitó a 241 personas, entre verificadores y supervisores, y se espera que para la siguiente semana la cifra llegue a 341.



Este grupo de personas recibieron, además del adiestramiento, equipo de protección personal para asistir a las empresas y constatar que se cumplan con los lineamientos dispuestos y, considerando las condiciones del clima actuales, se están tomando todos los protocolos de precaución para no poner en riesgo ni afectar a la población que realiza estas labores.



Además de estas visitas, el Gobierno del Estado continúa con el operativo de vigilancia para verificar que las empresas que no pertenecen a los sectores esenciales no estén operando, toda vez que el semáforo del estado se encuentra en rojo y, por lo tanto, a las que incumplan con esta disposición se les multará y clausurará de manera inmediata.