Clave alianza Marista

Firma convenio con el Instituto del Emprendedor

La Universidad Marista y el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los alumnos obtener conocimientos que los ayudarán a desarrollar modelos de negocios exitosos.

El acto se realizó en las instalaciones del IYEM y estuvo encabezado por Miguel Baquedano Pérez, rector de la Universidad Marista, y Antonio González Blanco, director del instituto.

“Parte importante de esta alianza es que el Instituto Yucateco de Emprendedores se convierte en la incubadora de negocios de la universidad y nosotros junto con ellos vamos a llevar los procesos de las empresas que se generen”, expresó su director, Antonio González Blanco.

En su mensaje, el rector Miguel Baquedano resaltó que con este convenio el IYEM apuesta por los jóvenes con talento para emprender. “Un talento que tenemos que aprovechar todos como sociedad, porque a veces no los escuchamos y eso es lo que tenemos que hacer: escucharlos, entenderlos y construir puentes que permitan fomentar la cultura del emprendimiento”.

“Esta alianza representa un puente en donde el talento de los jóvenes universitarios podrá potencializarse en proyectos innovadores y creativos en favor de la sociedad”, añadió el rector.

Tras la firma, González Blanco resaltó que el IYEM promueve el emprendimiento y facilita la creación de empresas en Yucatán con elementos de sustentabilidad y responsabilidad social.

“Hoy en día no podemos pensar en proyectos de emprendimiento o negocios que no sean sustentables o que no generen un impacto positivo en la comunidades en términos desarrollo social”.

“Si bien el IYEM y la Universidad Marista son aliados desde ya hace varios años, en esta administración se ha trabajado en incrementar la vinculación y dar más valor agregado a los proyectos de emprendimiento que se realicen entre ambos, trabajo que se formaliza con la firma de este convenio”.

“La firma de este convenio nos permitirá trabajar en conjunto y atender de la mejor manera al talento que hoy en día está creciendo en el seno de la Universidad Marista”, señaló.

También indicó que la firma marca el inicio de incu-bación de un número considerable de proyectos de la universidad, así como la del programa Trasciende, que está enfocado a generar y apoyar planes de emprendimiento social.

Entrevistado antes de la firma, González Blanco señaló que el convenio busca complementar los conocimientos que los alumnos de la universidad obtienen en sus carreras con contenidos, información y conocimiento en materia de emprendimiento social.

“Desde las fortalezas que cada entidad tiene y ponen al servicio de los jóvenes emprendedores, señaló.”.— Iván Canul Ek

Programa de atención

Como parte del convenio se hará un programa de atención e identificación de egresados maristas que estén emprendiendo un negocio o quieran emprender, de tal forma que el IYEM los atienda en materia de incubación.

Acto protocolario

En el acto también estuvieron por la universidad, Miguel Carbajal Rodríguez y Carlos Castro Agüero, director de vinculación y extensión, y coordinador de emprendedores, respectivamente, y por del IYEM, Mayra Domínguez Zenteno y María Angélica Pérez López, subdirectora de emprendimiento y subdirectora de innovación, calidad y competitividad, en ese orden.