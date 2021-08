Claves del protocolo de regreso a clases en Yucatán

Regresar a las aulas es decisión de los padres y madres, afirma el gobernador

El silencio predominó hoy durante la presentación del Protocolo Estatal para el Regreso Seguro a Clases en el Centro Internacional de Congresos y aunque el plan recibió el aval de sindicatos magisteriales y directivos escolares, entre los docentes hay incertidumbre por el riesgo que tendrán los alumnos de educación básica que asistirán a las escuelas a partir del lunes 30.

Será un regreso a clases voluntario, con una modalidad híbrida de enseñanza, habrá flexibilidad en horarios y días de asistencia.

También habrá atención psicológica para los niños y padres de familia que lo requieran por medio de las universidades que tienen la carrera de psicología.

Para tal fin, mañana el gobierno del Estado y universidades firmarán un convenio de colaboración para atender a la comunidad escolar de educación básica, que incluye educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Regresar a las aulas es voluntario

“El regreso a clases será híbrido y voluntario, y el retorno presencial a la escuela es una decisión de las mamás y los papás de los niños”, precisó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

“Tener un regreso seguro es responsabilidad de todos, y estamos seguros que, trabajando juntos gobierno, padres de familia, docentes y escuelas, saldremos adelante”.

La presentación del protocolo de educación básica estuvo a cargo del secretario de Educación del gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar, quien detalló los pasos por nivel educativo.

El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Mauricio Cámara Leal, se encargó del tema de educación superior.

Y el subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud estatal, Carlos Isaac Hernández Fuentes, expuso las medidas preventivas, detección de síntomas, aplicación de pruebas antígenas y atención de los posibles contagiados en las instituciones de salud donde pertenezcan.

Se aclaró que no habrá un hospital exclusivo para la atención de alumnos y docentes que resulten contagiados de coronavirus Covid-19.

Las escuelas privadas no regresarán el día 30

El regreso a clases establece que los padres que lo deseen, podrán enviar a sus hijos a la escuela con todas las medidas de higiene y prevención, y los que no, podrán seguir tomando clases desde su casa, ya sea en línea, televisión o radio.

Las escuelas particulares mantuvieron su posición de no regresar a las clases presenciales el lunes 30 y tentativamente lo harán el 27 de septiembre si las condiciones de la pandemia lo permite.

Previamente al anuncio del protocolo escolar, el gobernador se reunió con los directivos de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán y la Federación de Escuelas Particulares del Estado para presentarles en particular este protocolo y aclarar sus dudas.

Sin embargo, la Amepy mantuvo su decisión de no iniciar el lunes 30 con las clases presenciales en las escuelas de educación básica.

Lo harán en la modalidad virtual y a distancia, pero informarán a la Segey sobre cómo cumplen el protocolo y cómo trabajan.

Lineamientos para el nivel básico

Los lineamientos del regreso a clase seguro es el siguiente:

Educación inicial sería de 6:30 a.m. a horarios normales de acuerdo a la modalidad.

Inicial y Preescolar Indígena y general, tendrá horario de 8 a 11 de la mañana y clases de duración de 3 horas.

Si la escuela tiene varios grupos, el ingreso será escalonado y usarán todos los accesos disponibles.

Las primarias General e Indígena matutino y vespertino, asistirán 4 horas:

En el turno matutino, los grados 4º., 5º. y 6º. de 7:15 a.m. a 11:15 a.m. y 1º., 2º. y 3º. de 7:35 a.m. a 11:35 a.m.

Para el turno vespertino, los grados 4º., 5º. y 6º. de 1:15 p.m. a 5:15 p.m. y 1º., 2º. y 3º. de 1:35 p.m a 5:35 p.m.

CAM, secundarias y preparatorias

Los Centros de Atención Múltiple (CAM) la entrada será a las 8 de la mañana y la duración de las clases será de 2 horas y media para nivel inicial y preescolar; y de 3 horas para los talleres, primaria y secundaria.

Las secundarias y preparatorias tendrán clases de 5 a 6 horas y tendrán grupos A y B para alternar la asistencia por semana de lunes a viernes: una semana asistirá de manera presencial al grupo A y la siguiente semana al grupo B, y así sucesivamente.

Los horarios serán en el turno matutino de 7 a.m. a 12 p.m. y en el vespertino de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.

El nivel medio superior matutino será de 7 a.m. a 1 p.m., el turno vespertino de 2 p.m. a 8 p.m. y el nocturno de 5 p.m. a 10 p.m.

Recesos escalonados para comer

Todos los niveles educativos tendrán recesos y comidas de manera escalonada bajo la supervisión del personal docente.

Los días que los alumnos no vayan a la escuela de manera presencial, tendrán clases en línea o televisión, según corresponda a cada escuela.

“El regreso seguro a clases es responsabilidad de todos", insistió el gobernador.

"Por ello vamos a aplicar en casa y en las escuelas los filtros de prevención e higiene para cuidar la salud de alumnos, maestros y personal educativo”, agregó.

¿Por qué el regreso a las aulas?

Justificó el regreso a las clases presenciales porque el 74% de la población ya está vacunada, con dosis completa o con una, que protege el 60% de inmunidad y es lo que recomienda la Unicef.

Subrayó que la pandemia en Yucatán está estable.

Estos son los filtros sanitarios que se aplicarán

Se aplicarán 3 filtros a los alumnos: el primero al entrar a la escuela se realizará una supervisión sanitaria para verificar que quienes entren no tengan síntomas de coronavirus.

El segundo en el salón de clases, en el que personal docente estará pendiente de que se cumplan las medidas de higiene y prevención y estará alerta para detectar a cualquier alumno con síntomas.

Y el tercero será al salir de la escuela, donde también se vigilará el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención.

Medidas preventivas sanitarias

Las medidas preventivas de vigilancia a la salud, según detalló el doctor Hernández Fuentes, será el siguiente:

Si hay un caso sospechoso en un salón de clase, el estudiante se retira por 14 días de la escuela.

Si hay un caso confirmado en un salón de clase, el salón completo se retira por 14 días de la escuela.

Los Amigos de la Salud apoyarán en el cumplimiento de las medidas de higiene y habrá una persona por escuela.

Para atender cualquier duda de la ciudadanía, está la línea de teléfono gratuito 800 982 28 26 y el sitio web regresoaclases.yucatan.gob.mx.