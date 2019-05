Clientelismo reciclado

Ven simulación en la designación de dirigente maya

Para el antropólogo e investigador Rodrigo Llanes Salazar, el movimiento que se manifestó en Yucatán con la reciente designación de una “gobernadora indígena” reproduce el viejo esquema corporativo y clientelar de la política mexicana, aunque ahora ya no con el PRI, sino con el nuevo partido en el poder, Morena.

En opinión del colaborador editorial del Diario, con el resurgimiento de organizaciones de ese tipo lo que se busca es legitimar los proyectos de desarrollo del gobierno federal que afectarán a comunidades y pueblos indígenas, como el Tren Maya.

Como publicamos, en medio de protestas de personas y agrupaciones que no se sienten representadas por ella, el pasado sábado 27 de abril Ignacia Margarita Sansores Torres recibió el bastón de mando como gobernadora indígena de Yucatán, nombrada por la asociación Gubernatura Indígena Nacional, que ya ha entregado bastones de mando en otras entidades.

Con ese motivo, el Diario entrevistó al antropólogo Rodrigo Llanes, quien es investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en esta ciudad. A continuación, la charla:

1) ¿Cuál es tu opinión sobre el nombramiento de una gobernadora indígena en Yucatán? ¿A qué atribuyes este movimiento relativamente sorpresivo?

Me parece que el surgimiento público de la asociación Gubernatura Indígena Nacional y el nombramiento de gobernadores indígenas en distintos estados de la República responde al viejo esquema corporativo y clientelar del sistema político mexicano en el siglo XX. Recordemos que, en el siglo pasado, el sistema de partido único dependió de las relaciones clientelares con grupos corporativos, por ejemplo, los campesinos afiliados a la Confederación Nacional Campesina. El estado hizo algo similar con los pueblos indígenas, por medio de la creación de diversas instituciones, entre ellas los Consejos Supremos.

En Yucatán, uno de los casos recientes más conocidos fue la Alianza Maya, fundada en 1993 por Gaspar Antonio Xiu Cachón, quien se reivindicaba como descendiente del antiguo linaje Xiu que gobernó Uxmal durante el posclásico temprano (1000-1250, d.C.). De acuerdo con estudios de Motoi Suzuki y Juan Castillo Cocom, la Alianza Maya era una organización estrechamente vinculada con el PRI y aseguraba votos para dicho partido entre los habitantes de lo que el líder de la Alianza Maya llamaba la “Tierra Maya”. Para Xiu, quien fue diputado por el PRI en tres ocasiones y presumía su relación con Víctor Cervera Pacheco, el PRI representaba a los mayas, mientras que el PAN representaba a los dzuloob o “blancos”. Pero creo que tiene razón Castillo Cocom cuando dice que la Alianza Maya, más que representar a los mayas ante el PRI, representaba al PRI ante los mayas. Desde luego, la situación de la organización cambió cuando el PAN llegó al gobierno del Estado.

Regresando a la pregunta, la lectura de algunos analistas sobre el surgimiento de la Gubernatura Indígena Nacional en 2014 es que se trataba originalmente de un intento del PRI de evitar el triunfo de Morena.

Lo que hoy a todas luces queda claro, y con esto respondo a tu pregunta, es que esta organización reproduce ese viejo esquema corporativo y clientelar, ya no con el PRI, sino con el nuevo partido en el poder, Morena. Me parece que cumplirá una función en legitimar los proyectos de desarrollo del gobierno federal que afectarán a comunidades y pueblos indígenas, como el Tren Maya.

2) ¿Crees que tenga utilidad una figura como esa para el pueblo maya?

Depende de qué entendamos por “utilidad”. El pueblo maya, como casi todo pueblo, es muy diverso. Sus intereses y aspiraciones también son heterogéneas. Hay mayas que aceptan y se entusiasman con los proyectos del nuevo gobierno federal, pero hay otros que son críticos y que tienen otras aspiraciones, por ejemplo, la defensa de las tierras y de los recursos naturales. Hay pueblos en donde la mayoría de las personas quiere vender o rentar sus tierras y otros donde quieren conservarlas. En esta última línea encontramos diversas organizaciones, como la Unión de Pobladoras y Pobladores en defensa de la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales de Chablekal; los Guardianes de las Semillas, que buscan preservar los maíces nativos; Ka’anan Ts’onot, que defiende los cenotes en Homún; el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’n Ja’, que también defiende el agua frente a las granjas porcícolas; la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, que defiende derechos indígenas frente a los megaproyectos de energías renovables, entre otras. Algunas de estas organizaciones han cuestionado a la Gubernatura Indígena Nacional y a Ignacia Sansores Torres, expresando que no se sienten representados por ellas.

3) ¿Qué características consideras que debe tener una persona que sea representante de las comunidades indígenas yucatecas?

Pienso que eso es algo que deben definir las propias comunidades. Personalmente, creo que lo más importante es que surja de un proceso de deliberación al interior de y entre las comunidades indígenas. Éste no fue el caso de Ignacia Sansores.

4) ¿Ves algún trasfondo político en este nombramiento, en el contexto del inicio del nuevo gobierno federal?

Sí, legitimar los proyectos del nuevo gobierno federal que afectarán comunidades y pueblos indígenas. Las autoridades saben que existen organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos que cuestionan las posibles afectaciones sociales y ambientales generadas por esos proyectos. También saben que, por ley, están obligadas a consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades sobre dichos proyectos. Me parece que estos “gobernadores indígenas” serán lo que el especialista Charles R. Hale llama los “indígenas permitidos”, es decir, aquellos a los que reconocerá el Estado, aquellos con quienes dialogará. Y lo hará probablemente en lugar de cumplir con sus obligaciones internacionales, como la consulta previa Dicho sea de paso, las consultas indígenas en México no se han hecho en apego a los estándares internacionales de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, no han sido auténticamente previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas.— Víctor Manuel Dzul Zum

5) ¿Cuáles crees que son las necesidades más apremiantes de los pueblos mayas actualmente?

Lamentablemente hay muchas. Las comunidades indígenas siguen sufriendo pobreza y pobreza extrema, marginación, discriminación en el acceso a servicios de salud y a la justicia. Sus derechos individuales y colectivos suelen ser violados constantemente. Además, los gobiernos del estado de Yucatán han apostado por un modelo de desarrollo que no ofrece mucho a las comunidades indígenas, más allá de algunos salarios no muy bien remunerados —somos uno de los estados con la peor calidad de salarios en el país— y algunos ingresos por la compra o renta de las tierras ejidales —que, además, benefician principalmente a la minoría de ejidatarios de los pueblos. La deforestación y la contaminación del agua provocada por algunos de los proyectos impulsados por el estado —sobre todo agroindustriales— también están afectando a las comunidades, y no solo a ellas, sino a toda la región.

6) ¿Hay alguna organización que represente realmente a las comunidades mayas en la actualidad?

Como mencionaba anteriormente, en tanto que las comunidades mayas son diversas, difícilmente una sola organización podrá representarlas realmente. Creo que es importante que exista una pluralidad de organizaciones que represente la diversidad de posiciones e intereses. Lo peligroso es nombrar figuras que presuntamente representan a todo un pueblo. Se necesitan procesos de diálogo, de deliberación. Existen comunidades muy divididas por temas de tierras y el desarrollo de proyectos en sus localidades, y me parece que son urgentes procesos de mediación para llegar a acuerdos. Finalmente, son las propias comunidades quienes deben definir quién las representa.

