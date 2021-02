Clientes de una financiera en Mérida denuncian fraude y amenazas

Un nuevo conflicto con otra financiera con sede en Mérida salió a relucir esta tarde, cuando clientes de la empresa "Grupo Autofin Monterrey" se manifestaron frente a las instalaciones y se declararon víctimas de fraude.

Aunque en el lugar se dieron cita cinco personas, dicen que son más los que reclaman que entregaron entre $16,000 y $84,000 pesos, para el financiamiento de créditos hipotecarios, créditos de dinero en efectivo o créditos para vehículos; pero no han recibido ninguna de estas prestaciones.

"Te dicen que a más tardar en el cuarto mes te dan el préstamo, pero a mi sólo me dan largas. Llamé a la sucursal de Monterrey y me dicen que ellos no dan préstamos en efectivo, a mi me han hecho depositar más de 16, 0000 pesos", dijo una persona que se identificó como L. A. C. T.