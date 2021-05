Clima en Yucatán: Pronostican caluroso martes

MÉRIDA.- Este lunes se registró un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado y vientos del este y sureste en el interior del estado y del este y noreste en la costa.



Las temperaturas máximas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 35.0 C

Observatorio suroeste: 35.0 C

Gerpy poniente: 35.5 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 30.2 C

Celestún: 32.9 C

Oriente

Valladolid: 35.5 C

Noreste

Tizimin: 34.9 C

Rio Lagartos: 30.4 C

Para el martes se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado y con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde. Soplarán vientos del este y noreste en la costa y del este y sureste en el interior del estado

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 21º C a 25 ºC en el amanecer y las temperaturas máximas serán de entre 29 ºC a 31 C en la costa y de 34º C a 37 ºC en el interior del estado.

Más información: www.ciafeme.uady.mx

