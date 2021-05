Clima en Yucatán: continuará el cielo nublado, con mucho calor

Este domingo 16 de mayo se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado con la posibilidad de ocurrencia de lluvias sobre todo en el Este, Sur y Sureste del Estado.

Además, por la tarde se esperan vientos del este y del noreste en la costa, según información del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY.

La temperatura mínima esperada es de entre 21° C y 25° C en el amanecer y la temperaturas máxima de entre 32 C a 34 C en la costa y 36 C a 38 C en el interior del estado

Días calurosos con cielo nublado para Yucatán

Este sábado se presentó un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado. Por la tarde se presentaron algunas lloviznas y lluvias en diversas zonas del Estado.

Las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 34,9 C y 0,2 lt/M2

Observatorio suroeste: 34,7 C

Gerpy poniente: 35,0 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 30,6 C

Celestun: 32,1 C

Oriente

Valladolid : 35,5 C y 0,3 lt/M2

Noreste

Tizimin: 33,6 C y 1,2 lt/M2

Rio Lagartos: 30,9 C