MÉRIDA.- Los modelos de predicción a largo plazo siguen indicando que un frente frío llegará a Yucatán en el transcurso del jueves por la tarde noche o viernes temprano.

Se espera que el frente frío sea de intensidad moderada y causará aumento de nublados con lluvias en el este y noreste del estado el jueves, así como vientos de dirección norte y noreste con refrescamiento de las temperaturas altas y temperaturas mínimas en las noches, madrugada y amanecer del viernes, sábado y domingo por la mañana. Asimismo, causará un efecto norte moderado en la costa yucateca.

Este lunes no subieron mucho las temperaturas altas. Hubo ambiente caluroso con cielo de mayormente nublado a medio nublado, con viento del este y sureste, en la costa y zonas aledañas, que alcanzó a Mérida por la tarde.



Las temperaturas máximas registradas según estaciones UADY y CONAGUA fueron:

Mérida



Ciafeme Nororiente: 35.6 C

Observatorio suroeste: 35.6 C

Gerpy poniente : 35. C

Interior del estado

Costa

Progreso: 31.6 C

Celestún: 33.0 C

Oriente

Valladolid: 36.5 C

Noreste

Tizimín: 33.0 C

Río Lagartos: 30.8 C

Sur

Tantankín: 34.4 C