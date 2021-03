Clima en Yucatán para el miércoles: recomendaciones para el calor

Debido al dominio de un sistema anticiclónico se espera tiempo estable con ambiente de caluroso a muy caluroso; con cielo de despejado a medio nublado con vientos cálidos de sur y sureste acompañados de rachas.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer serán de entre 19° C a 23° C y las temperaturas máximas esperadas de entre 34 C a 36 C en la costa y de 36 °C a 39 °C para el interior del estado en las primeras horas de la tarde.

En la zona de Mérida y su área metropolitana y en la zona sureste del estado se espera se presenten las más altas temperaturas. Las precauciones por temperaturas altas y ambiente caluroso deberán de activarse.

Precauciones por temperaturas altas

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrero o sombrilla

4.- No hacer ejercicio en horario de 11 h 00 a 16 h 00 ni estar más de dos horas debajo del sol.

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos.

6.- Usar bloqueador No. 30

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos.

En caso de detectar un incendio, reportarlo al número de emergencias 911.

Las temperaturas máximas registradas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 36,0 C

Observatorio suroeste: 35,7 C

Gerpy poniente: 34,5 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 34,6 C

Celestun: 35,4 C

Oriente

Valladolid: 33,5 C

Noreste

Tizimin: 32,6 C

Rio Lagartos: 33,8 C

Sur

Tantankin: 32,8 C