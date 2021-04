MÉRIDA.- Para mañana viernes se espera que continúe la afectación del sistema Anticiclónico que genera una Onda Cálida con ambiente de muy caluroso a caluroso en extremo con vientos del sur y sureste y cielo de medio nublado a mayormente despejado

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 21 C a 26 C en el amanecer y las temperaturas máximas de 36 C a 38 C en la costa y de 38 C a 42 C en el interior del estado.

Frente frío el fin de semana

Los modelos matemáticos de predicción indican que un Frente Frío se acercará a la península de Yucatán sin afectarlo directamente.

Sin embargo su cercanía generará inestabilidad atmosférica que traerá lluvias por la tarde y noche a partir del domingo 18; como el Frente Frío tenderá a estacionarse en el centro del golfo de México el temporal de lluvias duraría hasta el miércoles 21.

Es probable que estás lluvias sean fuertes y acompañadas de carga eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo en algunas zonas.

Las temperaturas máximas de hoy fueron:

Mérida

Fiuady norte : 39,1 C

Ciafeme Nororiente: 39,4 C

Observatorio suroeste: 39,6 C

Gerpy poniente : 39,0 C

Interior del estado

Costa

Celestun: 33,5 C

Progreso: 36,0 C

Oriente

Valladolid: 38,4 C

Noreste

Tizimin: 37,8 C

Rio Lagartos: 38,7 C

Sur

Tantankin: 37,5 C