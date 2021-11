Mérida: con bajas temperaturas para este 10 de noviembre

Este es el pronóstico para mañana miércoles 10 de noviembre para el Estado de Yucatán y condición ciclónica, de acuerdo con Juan Vázquez Montalvo, representante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY.

¿Cuál es la temperatura para el miércoles 10 en Mérida?

Este martes se presentó un amanecer frío con cielo despejado y luego ligero ascenso de la temperatura hacia el medio día con ambiente algo caluroso con cielo medio nublado y con lloviznas dispersas con vientos del este y fresco del noreste por la tarde ha predominado hasta el momento.

Para el miércoles continuarán los amaneceres fríos con cielos de despejados a medio nublado y durante el día con ambiente de algo caluroso a caluroso con viento del este y noreste en la costa y este y sureste en el interior del estado y la ciudad de Mérida.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer son:

Costa: 18 C a 20 C

Mérida: 14 C a 16 C

Sur: 12 C a 14 C

Oriente: 14 C a 16 C

Noreste y centro: 16 C a 18 C

Sureste: 12 C a 14 C

Cinturón de cenotes central: 13 C a 15 C

Zona exhenequenera: 11 C a 13 C

Atrás sierrita de Ticul : 10 C a 12 C

La presencia de cobertura nubosa haría que se sintiera un grado o dos de más las temperaturas mínimas pronosticadas

Las temperaturas máximas esperadas hacia el mediodía o primeras horas de la tarde serán de entre 27 C a 29 C en la costa y de entre 30 C a 33 C en el interior del estado y la ciudad de Mérida.