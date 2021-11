Lluvias fuertes por la llegada del Frente Frío No. 8 a Yucatán: ¿por qué sucede?

El ambiente fresco se prolongará en los próximos días. Además se incrementará el potencial de lluvias en la región debido a la llegada del Frente Frío No. 8, entre otros fenómenos meteorológicos. De hecho, es probable que el aire fresco se mantenga hasta mediados de la próxima semana; informa Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored México.

Se prevé nuevo evento de "norte" en el Golfo de México.

Dale seguimiento en nuestra sección de mapas de pronóstico:

Te ofrecemos nuestros productos meteorológicos generados con el modelo #ECMWF aquí:https://t.co/IKmcp30VUP pic.twitter.com/tNUK75kmjW — Meteored.mx (@meteoredmx) November 11, 2021

Las predicciones meteorológicas señalan que un sistema frontal estará ingresando en las próximas horas al Golfo de México sin llegar a la Península de Yucatán.

¿Cuándo entrará el Frente Frío No. 8 a Yucatán?

No obstante, inducirá una vaguada que propiciará algunas lluvias y tormentas eléctricas fuertes, particularmente en la zona oriental de la zona peninsular. Sería hasta el sábado 13 de noviembre cuando un nuevo frente frío ingrese al Golfo de México, y a más tardar la noche de ese mismo día o madrugada del domingo estaría llegando a la Península.

Dicho sistema frontal llegaría débil, generando lluvias dispersas y evento de “norte” ligero con vientos máximos que podrían alcanzar hasta 40 km/h.

Llegada del ''Cahuích'' a la Península de Yucatán

Sin embargo, es probable que desde el lunes su masa de aire frío asociada se refuerce, incrementando los vientos a velocidades máximas de hasta 50 km/h, situación que también hará incrementar la altura del oleaje. Se le bautizaría con el nombre de "Cahuích".

La mencionada masa de aire haría que las temperaturas máximas no se eleven demasiado, previendo valores de alrededor de los 30°C. En lo que respecta a las mínimas, se prevé que se den a valores de entre 10°C y 15°C por las noches y al amanecer en localidades del centro y sur de Yucatán, norte y centro de Campeche, así como occidente de Quintana Roo.

Factores para que la temperatura sea más fría

Aunque de manera general, con la llegada de una masa de aire frío las temperaturas disminuyen en toda la Península de Yucatán, este proceso no es uniforme.

Mayormente, las temperaturas más bajas se presentan en zonas con vegetación abundante, ya que el calor acumulado del día es poco absorbido en comparación con las zonas urbanas, donde el concreto y asfalto retienen el calor. Es por eso que se pueden registrar temperaturas muy diferentes entre dos puntos relativamente cercanos.

Otro factor importante es la capacidad de liberación del calor ganado en el día por radiación. Cuando los cielos están despejados, el calor escapa libremente hacia la atmósfera, proceso al que le llamamos “enfriamiento radiativo”.

Cuando se nubla, el calor se queda atrapado y la temperatura no desciende tanto. Finalmente, otra circunstancia importante es la cantidad de vapor de agua, ya que generalmente las masas de aire frío son por naturaleza más secas, lo cual les da mayor tasa de evaporación, condición que favorece un mayor enfriamiento.

Contrariamente, cuando la humedad es alta, la liberación de calor latente de condensación no permite que la temperatura siga bajando lo que nos indica que la humedad no hace que haya más frío.

Clima para el viernes 12 de noviembre

Por otro lado, el reporte del tiempo para el viernes 12 de noviembre prevé amaneceres con temperaturas de algo frescas a frescas con cielo despejado, de acuerdo con el reporte de Juan Vázquez Montalvo, representante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY.

Durante el día se espera un ambiente caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde y noche. Soplarán vientos del norte y noreste.



Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 19 C a 21 C en la costa, de entre 17 C a 19 C para Mérida y su zona metropolitana y de entre 13 C a 18 C para el Interior del Estado. Las temperaturas máximas se espera sean de entre 26 C a 28 C para la costa, 28 C a 30 C para la ciudad de Mérida y su zona metropolitana y de 30 C a 32 C para el Interior del Estado.