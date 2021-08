Arribarían dos ondas tropicales en esta semana

Un mes lluvioso

Para esta semana se prevé la afectación de dos ondas tropicales: la número 18 desde ayer (lunes) y otra el viernes, por lo que serán días de lluvias y bochorno, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo de la Universidad Autónoma de Yucatán.

La onda tropical número 18 seguirá afectando hoy martes y habrá un breve descanso el miércoles y jueves, aunque se espera baja probabilidad de lluvias y si ocurren será en el interior del estado.

El viernes llegará otra onda tropical, la 19, que nos afectará este día, el sábado y domingo, será un poco más fuerte que la 18. El viernes debe llover en la costa yucateca, pero hoy martes no.

El ambiente de toda la semana será de caluroso a muy caluroso, el cielo medio nublado y solamente estará mayormente despejado mañana y el jueves. En la costa, despejado completamente.

Hoy, viernes, sábado y domingo estará de medio nublado a mayormente nublado por la tarde debido a las lluvias que caerían.

Serán días con potencial de lluvias vespertinas, menos el miércoles y el jueves que será bajo el potencial, reiteró el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

El viento será del este y sureste y en la costa habría probables vientos del noreste, “la famosa brisa”.

Las temperaturas máximas rondarán entre 33 a 37 grados, siendo hoy, mañana y el jueves las más altas. Las más bajas entre las altas serán de 33 a 35 grados de viernes a domingo porque habrá mayor cantidad de cobertura nubosa.

La costa tendrá temperaturas de 30 a 32 grados toda la semana.

Las temperaturas mínimas serán entre 23 y 25 grados toda la semana.

El bochorno llegará hasta los 40 grados, valor bastante importante debido a la gran cantidad de vapor que hay en el medio.

Las lluvias en algún momento tendrían carga eléctrica y rachas de viento.

Vázquez Montalvo explicó que los modelos indican que agosto será un mes lluvioso por encima del promedio porque en junio estuvo abajo del promedio, no fue un mes seco porque llovió algo.

El sur y sureste yucatecos se mantuvo entre el promedio, en el resto del estado llovió un 70% u 80% de lo que debería haber llovido. En la costa llovió muy poco, algo normal.

A partir de agosto y hasta el 30 de noviembre se presenta el 90% de la formación de ciclones tropicales de toda la temporada, explicó el especialista de la Uady.

En junio y julio solo se presenta el 10%, sobre todo en junio. Por lo general julio es tranquilo, no hay formaciones de ciclones tropicales.

En agosto siempre se forma el 90% y en ese lapso se presenta el pico o la parte más intensa de la temporada, que va de finales de agosto a mediados de octubre y en esa fase igual es cuando más ciclones tropicales intensos o fuertes han afectado a la Península y en particular a Yucatán.

Los más destructivos, los peores ciclones tropicales han afectado en septiembre, remarcó. Hay que recordar que ya llevamos un tiempo desde “Isidoro”, en 2012, para Yucatán que no hemos sido afectados por ningún ciclón tropical intenso.

El año pasado no hubo ningún ciclón tropical intenso que nos afectara, pero fueron moderados con mucha lluvia que causaron inundaciones inéditas y rebose del acuífero.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Asimismo, reiteró que se comenzará a activar el Atlántico en forma recurrente a partir de la última semana de este mes en adelante, cuando cambiarán las condiciones para que sea favorable la formación de ciclones tropicales.

Sobre el fenómeno de “La Niña”, todos los modelos indican que llegará a principios o mediados de septiembre, eso podría causar que el pico de la temporada se corra y no termine el 15 de octubre, sino el 15 de noviembre, y todo octubre sea de fase intensa.

“La Niña” regresará en forma moderada y eso será más que suficiente para poner las condiciones de la formación de ciclones mucho más fácil y más favorable.

Clima Temporada de ciclones

La canícula está muy débil y esta semana se espera que finalice prácticamente, expuso el meteorólogo Juan Vázquez.

Polvo

El polvo del Sahara no está llegando, se queda en el Caribe y veremos si llega alguna tormenta más, añadió.

Pronósticos

El meteorólogo explicó que esta semana no se espera formación de ningún ciclón tropical a cinco días, todo tranquilo. Indicó que tal vez la siguiente semana se forme algún ciclón en el Atlántico, pero no debe agarrar mucha fuerza porque las condiciones aún no serán muy favorables para su desarrollo, aunque puede haber un desarrollo lento y débil y no deberá llegar ni siquiera a la península de Yucatán. Lo vamos a vigilar cuando se forme, esos son los modelos a largo plazo.

“Fiesta”

El 20 de agosto empieza la fiesta, advirtió de la temporada de ciclones tropicales.