Calor, nublados y posibles lluvias pronostican para hoy en la Península

Por: Juan Vazquez Montalvo

MÉRIDA, Yucatán.- Ayer sábado, ambiente caluroso con cielo mayormente nublado con lloviznas y lluvias dispersas con viento del sur y suroeste y oeste y noroeste domino el día.

Las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua precipitada fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 30,0 C y 0,5 lt/M2

Fiuady norte: 29,6 C y 8,9 lt/M2

Observatorio suroeste : 30,2 C y 1,1 lt /M2

Gerpy poniente: 29,0 C y 0,6 lt/M2

Interior del estado

Costa

Progreso: 28,1 C y 4,6 lt/M2

Celestun: 28,2 C

Oriente

Valladolid: 32,5 C y 5,4 lt/M2

Noreste

Tizimin: 32,0 C y 7,8 lt/M2

Rio Lagartos: 32,0 C y 10,6 lt/M2

Sur

Tantankin: 31,8 C y 4,1 lt/M2

Pronóstico para hoy domingo:

Ambiente caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado con la posibilidad de potencial de ocurrencia de lluvias en el este y sureste del estado soplarán vientos del sur y sureste y del sur y suroeste.