Calor y algunas lluvias

Fin de semana con más, altas temperaturas

Para este fin de semana e inicio de la otra se espera que continúe el ambiente de caluroso a muy caluroso, el cielo de mayormente despejado a medio nublado y con potencial de ocurrencias de lluvia, sobre todo hoy viernes, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Este potencial pluvial se dará con mayor intensidad sobre todo en el noreste, este, centro, sureste, sur y suroeste del estado, donde se espera inclusive algunas lluvias fuertes y muy puntuales.

En el resto del estado es probable que llueva, aunque en menor porcentaje y podrían ser lloviznas aisladas o muy dispersas.

Mañana y el domingo el potencial de lluvias es bajo para la ciudad de Mérida y podría darse en las zonas este y sureste de la entidad.

Tenemos un sistema anticiclónico dominando la zona, que aunque ya se está corriendo su centro hacia el Caribe se mantiene sobre la península de Yucatán y el tiempo seguirá de caluroso a muy caluroso.

Un frente frío, el número 56, se acercará a la Península y al interactuar con el sistema anticiclónico lógicamente se debilitará mucho pero pudiera provocar algunas lluvias prácticamente desde este fin de semana y el inicio de la próxima semana, sobre todo hoy y mañana. El domingo será poco menor el potencial.

Las temperaturas máximas para la costa serán de 33 a 35 grados, bajan un poco a como estaban y el viento en la costa será del este y noreste. Para el interior del estado incluyendo Mérida, las máximas ahora serán entre 36 y 38 grados y el viento será del este y del noreste por la tarde.

Respecto a los valores mínimos, serán de 21 a 26 grados, se tendrán amaneceres calurosos y muy húmedos a partir de hoy una vez que llueva en algunas zonas del estado.

Se tendrá mucha humedad, pero no subirá la temperatura, lo que sí habrá es mucho bochorno, advirtió Vázquez Montalvo.

Esto es lo que predominará el fin de semana, informó el meteorólogo integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

Asimismo, comentó que para estas fechas los frentes fríos ya no provocan frío, sino lluvias y eso se acercará a la península de Yucatán. Si bien no afectará directamente a la Península, provocará que las condiciones atmosféricas se inestabilicen y cause las lluvias mencionadas.

Según explicó, como no lloverá parejo se presentará mucho bochorno porque habrá algunas zonas en las que lloviznará solamente, de muy escaso a moderado.

También advirtió que podría darse algún evento de una lluvia muy puntual, muy fuerte y eso si hay que tenerlo presente en alguna zona en particular.

Después expuso que estas lluvias de ninguna manera son un adelanto: ya vienen siendo parte de la temporada de lluvias que se iniciará mañana sábado 15 y es por lo que pueden presentarse chubascos un poco antes.

Para ese día la atmósfera habrá cambiado y ya tiene mayor contenido de humedad, lo que propicia algunas lluvias.

Al inicio de la otra semana bajará el potencial de ocurrencias de lluvias por el sistema anticiclónico, refirió. A partir de media semana caerían precipitaciones en Yucatán, “el potencial de ocurrencias de lluvias será alto para todo el estado prácticamente”.

En resumen, el meteorólogo de la Uady dijo que hoy viernes es alto el potencial de ocurrencia de lluvias incluyendo Mérida, para mañana sábado bajará en la capital yucateca y se mantiene moderado para el interior del estado.

Para el domingo es bajo el potencial de ocurrencias de lluvias para toda la entidad.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Clima Pronósticos

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo explicó el potencial de lluvias para la zona sureste.

Ave cantora

El especialista de la Uady comentó que el pájaro “Xcoquita”, de color café y tamaño grande, ya está cantando, a temprana hora o en la tarde, con un canto muy diferente que no se escucha todo el año. Esta ave canta cuando siente el exceso de humedad en el ambiente y canta toda la temporada de lluvias, deja de cantar cuando están por acabar las mismas, para octubre.

Precaución

Por último, el meteorólogo invitó a la población a que tome sus previsiones ante las lluvias y ande con sus paraguas de manera especial en las tardes.