MÉRIDA, Yucatán.- Las construcciones subterráneas de Mérida resintieron de nuevo las lluvias que dejó el paso la tormenta tropical "Zeta" porque, como en el caso del paso deprimido de la avenida Prolongación Paseo de Montejo, aumentaron un poco más su nivel de agua acumulada.

#DYinforma📹 El "paso deprimido" de Mérida aumentó un poco más el nivel de agua acumulada debido a las lluvias por #Zeta. 👇🏻 pic.twitter.com/ZvaRBZvn1o — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) October 27, 2020

"Se volvió a inundar el paso deprimido", comentó el reportero gráfico

Carlos de la Cruz durante un recorrido que realizó a las 11 de la mañana de hoy para constatar las condiciones de las principales construcciones

subterráneas de Mérida, mismas que quedaron inundadas y con alto nivel de agua por las pasadas tormentas tropicales "Cristóbal", "Gamma" y el huracán "Delta".

Las lluvias que ocasionó la tormenta tropical "Zeta" no fueron de la misma

intensidad que las anteriores, pero el volumen de precipitación de este

fenómeno natural fue suficiente para que el paso deprimido aumentara la

cantidad de agua que tiene en los carriles de circulación vehicular, por lo

tanto seguramente permanecerá cerrado otras semanas más.

Aspectos del cenote ubicado cerca de un centro comercial al norte de la ciudad.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) Acceso al estacionamiento del centro comercial The Harbor, este martes 27 de octubre de 2020.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) Acceso al estacionamiento del centro comercial The Harbor, este martes 27 de octubre de 2020.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) Acceso al estacionamiento del centro comercial The Harbor, este martes 27 de octubre de 2020.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) El paso deprimido de la prolongación de Montejo, este martes 27 de octubre de 2020.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) ❮ ❯

El reportero gráfico informó que vio el brote de agua del pavimento, donde

la Dirección de Obras Públicas realizó una perforación para que el líquido saliera a la superficie y no presionara el cárcamo de contención del agua con la intención de evitar su ruptura o fisura de las paredes de concreto, y también percibió un mayor nivel del que tenía antes del paso de

la tormenta "Zeta".

También visitó el cenote del estacionamiento del Club de Precios Costco que

hasta el mediodía mantenía su nivel de agua bajo, no rebosó como la vez

anterior, y el estacionamiento subterráneo del centro comercial The Harbor, que sigue cerrado por inundación. Incluso, el estacionamiento subterráneo de Plaza Altabrisa no ha abierto a sus clientes desde la inundación del 8 de octubre pasado.