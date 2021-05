Continuará el dominio del sistema anticiclónico en el estado de Yucatán

Reporte del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady del tiempo de hoy y el pronóstico para mañana miércoles en el estado de Yucatán.

Sigue dominando el sistema anticiclónico que ocasiona ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo de medio nublado a despejado sin reporte de lluvias y con viento del este y sureste.



Este martes 11 de mayo, las temperaturas máximas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 38.9 C

Observatorio suroeste: 38.8 C

Gerpy poniente: 38.5 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 36.2 C

Celestún: 37.1 C

Oriente

Valladolid: 37.0 C

Noreste

Río Lagartos: 34.7 C

Tizimín: 36.2 C

Pronóstico para mañana miércoles

Continuará el dominio del sistema anticiclónico que ocasionará ambiente de muy caluroso a caluroso en extremo con cielo de mayormente despejado a medio nublado con viento del este y sureste.

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 21 C a 25 C en el amanecer y las temperaturas máximas esperadas de entre 34 C a 36 C en la costa y de 37 C a 40 C en el interior del estado.

El centro, noroeste, oeste, suroeste y sur del estado serán las zonas con más alturas temperaturas, incluíada la ciudad de Mérida.

Más información: www.ciafeme.uady.mx.- (Por: Juan Vazquez Montalvo).