El Ciafeme-Uady pronostica calor y lluvias para este jueves en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- En su reporte de las 19.30 horas, el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) informa que este miércoles se registró un ambiente caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado con ocurrencia de lluvias por la tarde y está noche en diferentes zonas del estado de Yucatán y la ciudad de Mérida y viento del noreste.

Las temperaturas máximas de hoy fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 33.9 Celsius (C)

Observatorio suroeste: 32.6 C

Gerpy poniente: 34.0 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 31.4 C

Celestún: 30.6 C

Oriente

Valladolid: 34.0 C

Noreste

Tizimín: 30.6 C

Río Lagartos: 32.4 C

Sur

Tantankín: 33.7 C

Pronóstico para mañana

En su pronóstico para mañana jueves, el Ciafeme-Uady prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias, con mayor potencial en el este, sureste, centro, sur y suroeste del estado, soplarán vientos del norte y noroeste.

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 22 C a 24 C en el amanecer y de entre 30 C a 34 C en las primeras horas de la tarde.

Temporada de huracanes

Sobre la temporada de ciclones tropicales 2021 en el océano Atlántico, Golfo de México y mar Caribe, el meteorólogo Juan Vazquez Montalvo, señala que, en este momento, se encuentra tres depresiones tropicales en el océano Atlántico: la depresión "Peter", al norte de la isla de Puerto Rico, la "Rose" al noroeste de las islas de Cabo Verde y la depresión tropical No. 18 y futura tormenta tropical "Sam" al este del arco de las Antillas Menores, entre África y el mar Caribe.

Por el momento ninguno de estos sistemas representa peligro para el estado de Yucatán ni para la península.

