El frente frío No. 36 llega a Yucatán acompañado de lluvias intensas

MÉRIDA, Yucatán.- A las 5.00 am, el frente frío No.36 arribó al estado de Yucatán, actualmente se encuentra en la zona noroeste de la entidad.

La vaguada Prefrontal ocasionó lluvias durante la noche, desde las 22.00 horas de ayer hasta la 1.30 de este viernes, en toda la parte oeste y centro del estado de Yucatán.

Hasta el momento, los acumulados de altura de lámina de agua en la ciudad de Mérida, de acuerdo con las estaciones de la Uady:

Ciafeme Nororiente: 100.4 lt/M2

Fiuady norte: 120.2 lt/M2

Las lluvias registradsa, consideradas como torrenciales, han sido las más altas para un mes de febrero en 24 horas desde 1998.

Se espera que durante el día los vientos vayan aumentando de intensidad alcanzando velocidades de fuerza de tormenta tropical en la costa y de menor intensidad en el interior del estado así como la presencia de lloviznas y lluvias a intervalos mientras, el frente frío se vaya moviendo hacia el resto del estado de Yucatán debiendo llegar sus efectos hacia la zona oriente cerca del mediodía.

La intensa masa de aire frío que lo acompaña ocasionará ambiente de templado a frío durante el día y marcado descenso de la temperatura al final de la tarde y la noche.

Las temperatura mínima en este amanecer será de 16° Celsius a 22° C y la temperatura máxima esperada será de 21° C a 23° C cerca del mediodía.