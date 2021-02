MÉRIDA, Yucatán.- El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), señaló durante una entrevista que la temporada de sequía, período que empieza a fines de febrero o principios de marzo y termina en la segunda quincena de mayo o principios de junio, ocurre principalmente por los sistemas anticiclónicos que empiezan a dominar la península de Yucatán, ocasionando que los cielos sean mayormente despejados, que no haya la convección que forman las nubes que causan las lluvias debido al aire descendente e impiden la llegada de los frentes fríos que se acercan a la zona; en los momentos en que desaparece, pierde intensidad o se mueve el sistema anticiclonico de la zona, da lugar a precipitaciones aisladas por la entrada de humedad o por la llegada de algún frente frío.

Vázquez Montalvo señaló que esta temporada se caracteriza por que, conforme avanza la sequía, las temperaturas que se presentan son sensiblemente altas y el punto más crítico ocurre a fines de abril y termina cuando comienza la temporada de lluvias.

Lluvias tradicionales

El meteorólogo señala que en esta temporada existen lluvias tradicionales ocasionadas por frentes fríos, que se caracterizan por ser tormentas eléctricas acompañadas de rachas de viento y caída de granizo; estás lluvias son:

La primera lluvia de las ciruelas, que ocurre en la segunda quincena de marzo; la segunda lluvia de las ciruelas, que ocurre en la primera quincena de abril; la lluvia del día del niño, que ocurre en la segunda quincena de abril; y la lluvia de la Santa Cruz, que ocurre en los primeros días de mayo.

No siempre ocurren y en los últimos años con el cambio climático han variado en su aparición, pero se conocen como lluvias tradicionales.

También en el mes de mayo ocurre la lluvia del 5 de mayo y la lluvia de San Isidro Labrador a mediados de quincena del mes de mayo, que antiguamente ésta última era el aviso de que estaba por comenzar la temporada de lluvias.

Fenómeno de "La Niña"

Debido al fenómeno de "La Niña", es muy probable que este años ocurran la mayoría de estas lluvias, tomando en cuenta que tenemos una temporada de frentes fríos activa.

En particular, la sequía para Yucatan se espera que no sea de muchos incendios ya que el monte aún está verde debido a la gran temporada hiperactiva de lluvias del año pasado, en particular la zona oeste, suroeste, centro y parte oeste del sur, que aún están verdes por la lluvia extraordinaria del frente frío No.36, que ocurrió hace poco y los incendios comenzarán en el oriente y sureste del estado.

Los agricultores yucatecos que trabajan la milpa tradicional ya tienen su calendario de quemas programado para estás fechas.

Ondas cálidas

Las temperaturas pues dependerá de las ondas cálidas que nos afectaran, que se espera sean igual que el año pasado, que son las que ocasionan el valor máximo a alcanzar. Por otra parte, la sensación térmica o índice de calor, que en palabras yucatecas conocemos como "bochorno", si alcanzará valores sensiblemente altos.

Esperamos algunos "respiros" al calor cuando nos alcance algún frentes fríos, que podría causar un refrescamiento de la temperatura y descenso en algunos casos.

Vázquez Montalvo sugiere que tomemos precauciones y cuidados para la temporada de sequía, sobre todo se detecta algún incendio, es necesario brindar apoyo y llamar al 9 1 1 para reportarlo.

En cuanto al abastecimiento de agua para los yucatecos, el experto señala que no habrá ningún problema, ya que nuestra fuente de agua, que es el agua subterránea, está muy por encima del nivel requerido, para ser exactos tenemos 3.40 metros por encima de lo normal, algo que es en verdad envidiable a nivel mundial.