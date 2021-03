Prevén calor y lloviznas aisladas para la península de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- A través de un comunicado de prensa, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), informa que en las próximas 24 horas, se prevé cielo parcialmente nublado, con escasa probabilidad para lloviznas aisladas.

Se estima que las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y templadas a cálidas al amanecer.

Pronostican lloviznas aisladas

Se prevé que el ingreso de aire marítimo tropical proveniente del mar Caribe hacia el interior de la región, aunado al calentamiento diurno, favorecerán condiciones de cielo parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas aisladas en el oriente de Yucatán y las porciones norte y centro de Quintana Roo.

Las temperaturas máximas serán calurosas a muy calurosas durante el día y templadas a cálidas al amanecer.

El viento dominante tendrá dirección sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 50 km/h principalmente en la costa de Yucatán.

Temperaturas para hoy

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de los 35 a 37° Celsius como máxima y de 19 a 21° C la mínima. Para el resto del estado serán de 35 a 37° C la máxima para el sur y de 18 a 20° C la mínima para el sur.

Temperaturas de ayer

Durante el día lunes en Yucatán no se tuvieron lluvias significativas. La temperatura máxima fue de 37.0 °C registrada en Motul y en Mérida (observatorio) fue de 35.1 °C. La mínima de 18.0 °C en Oxkutzcab, Peto, Motul y Becanchen. Para mayor información consultar https://Twitter.com/conaguayucatan.

(Fuente oficial del Gobierno de México: Centro Hidrometeorologico Regional “Mérida”/ Servicio Meteorológico Nacional).