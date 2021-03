Prevén para mañana amanecer fresco y calor por la tarde para Yucatán

Por: Juan Vázquez Montalvo

MÉRIDA, Yucatán.- Este lunes, se registró un tiempo estable con ambiente caluroso cielo de medio nublado a mayormente despejado con vientos del noreste.

Las temperaturas máximas registradas este día en las estaciones de la Uady Mérida fueron de 29.3 C

Pronóstico para mañana martes

Debido a los remanentes de la masa de aire frío que acompañó al frente frío No. 40, para este martes se espera un amanecer fresco y luego ambiente caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado, con viento del este y del noreste por la tarde en la costa y zonas aledañas.

Las temperaturas mínimas esperadas en el amanecer son de entre 15° Celsius a 17° C para la zona del sur y cono sur del estado, cinturón central de cenotes y exzona henequenera, y de entre 18° C a 20° C en el resto del estado.

Las temperaturas máximas se esperan de entre 26° C a 28° C en la costa y de entre 29° C a 33° C en el resto del estado, en las primeras horas de la tarde.

Más información: www.ciafeme.uady.mx.

(Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady).