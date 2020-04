En las próximas 24 horas, se prevé cielo despejado y nubosidad dispersa con probabilidad para lloviznas aisladas, con temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer.

Se mantendrá el dominio del amplio sistema anticiclónico en niveles medios y superiores de la atmósfera, generando condiciones de tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado en la península de Yucatán, con baja probabilidad para lloviznas aisladas en sectores del sur de Campeche y occidente de Yucatán, mientras que para el resto de la región se mantendrá sin probabilidad para lluvias.

Las temperaturas serán muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando del mediodía al norte-noreste de 15 a 25 km/h con rachas superiores a 45 km/h principalmente en zonas costeras de Yucatán y Campeche.

No se prevé la llegada del frente frío No.55, debido al bloqueo ocasionado por el sistema anticiclónico sobre nuestra región.

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 39 a 41° C como máxima y de 23 a 25° C la mínima. Para el resto del estado serán de 40 a 42° C la máxima para el sur y de 21 a 23° C la mínima para el sur de Yucatán.

La temperatura máxima durante el día lunes en Yucatán fue de 43.0° C registrada en Motul y Chocholá , mientras que en Mérida (observatorio) fue de 41.2° C.

