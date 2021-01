Pronostican evento de norte ocasionado por el frente frío No. 25 en la Península

En las próximas 24 horas, se prevé cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos. Temperaturas cálidas durante el día y templadas a cálidas al amanecer.

El frente frío no. 25 avanzará hacia la península de Yucatán, induciendo una vaguada sobre la región en las próximas horas, por lo que se prevé el incremento de nublados con probabilidad de lluvias a lo largo del día. Por la noche se prevé que el frente frío no. 25 se ubique al norte y occidente de la región generando evento de norte moderado a fuerte con rachas de 50 km/h en la costa de Campeche y Yucatán. Tales condiciones, ocasionarán temperaturas cálidas durante el día y de templadas a cálidas durante la madrugada.

Pronóstico para hoy en el estado de Yucatán

Debido a los efectos de la vaguada prefrontal que antecede al frente frío No. 25 se espera ambiente caluroso durante el día con cielo medio nublado a mayormente nublado por la tarde, con potencial de lluvias, soplarán vientos del oeste y suroeste y del noroeste por la noche.

Temperaturas para hoy

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 26 a 28 °C como máxima y de 16 a 18 °C la mínima. Para el resto del estado serán de 28 a 30 °C la máxima en el sur y oriente y de 13 a 15 °C la mínima para el sur.

Las temperaturas mínimas esperadas serán de 16 a 18° C en el cono sur, cinturón de cenotes central y ex zona henequenera y de 19 a 21° C en el resto del estado. Las temperaturas máximas se prevén de 25 a 27° C en la costa y de 29 a 31° C en las primeras horas de la tarde.

Temperaturas de ayer

Durante el día Miércoles en Yucatán no se tuvieron lluvias significativas. La temperatura máxima fue de 31.0 °C registrada en Oxkutzcab y en Mérida (observatorio) fue de 29.4 °C. La mínima de 12.0 °C en Tantakin.

Cabañuelas 2021:

Hoy correspondió al mes de junio en primera vuelta.

Para mayor información consultar https://Twitter.com/conaguayucatan.

(Fuente oficial del Gobierno de México: Centro Hidrometeorologico Regional “Mérida” / Servicio Meteorológico Nacional).

Mas información en: www.ciafeme.uady.mx

(Comunicado del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady, por Juan Vázquez Montalvo).