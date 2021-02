En las próximas 24 horas, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad para lluvias. Temperaturas calurosas durante el día y frescas a templadas al amanecer.

Se espera tiempo estable y poca probabilidad de lluvias para hoy en la Península Se espera tiempo estable y poca probabilidad de lluvias para hoy en la Península ❮ ❯

MÉRIDA, Yucatán.- Se prevé que durante las próximas 24 horas, se presenten condiciones de tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado y escasa probabilidad para lluvias en la región debido al dominio de un amplio sistema anticiclónico el cubrirá el golfo de México y el oriente y sureste del país.

Las temperaturas serán calurosas durante el día y templadas a cálidas al amanecer, con viento dominante del sureste de 20 a 30 km/h y rachas mayores a 50 km/h en zonas costeras.

Temperaturas para hoy

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 25 a 27 °C como máxima y de 18 a 20 °C la mínima. Para el resto del estado serán de 27 a 29 °C la máxima para el sur y de 17 a 19 °C la mínima para el sur.

Temperaturas de ayer

Durante el día martes en Yucatán no se registró lluvia significativa. La temperatura máxima fue de 34.0 °C registrada en Mocochá y en Mérida (observatorio) fue de 29.1 °C. La mínima de 13.0 °C en Conkal. Para mayor información consultar https://Twitter.com/conaguayucatan.

Reporte de El Tiempo hoy y pronóstico para mañana para el estado de Yucatán

Por otra parte, el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady en su reporte climatológico de ayer informó que, debido a los efectos del débil frente frío No. 35, predominó ambiente algo caluroso con cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras en algunas zonas dispersas y vientos del noreste.

Las temperaturas máximas registradas ayer fueron:

Mérida:

Ciafeme Nororiente: 28,9 C

Fiuady norte: 28,9 C

Observatorio suroeste: 29,1 C

Gerpy poniente: 28,0 C

Costa:

Progreso: 25,6 C y 0,4 lt/M2

Celestun: 27,2 C

Oriente:

Valladolid: 27,6 C

Noreste:

Tizimin: 25,4 C

Rio Lagartos: 25,3 C

Sur:

Tantankin: 29,6 C

En su pronóstico para este miércoles, señala que el amanecer será fresco y durante el día predominará un ambiente caluroso con cielo medio nublado y viento del sureste.

Las temperaturas mínimas esperadas serán de entre 16° a 19° Celsius para el cono sur, cinturón central de cenotes y exzona henequenera y de 19° C a 22° C; para el resto del estado las temperaturas máximas serán de entre 32° C a 36° C en las primeras horas de la tarde.

(Más información: www.ciafeme.uady.mx / Por: Juan Vazquez Montalvo)

(Fuente oficial del Gobierno de México: Centro Hidrometeorologico Regional “Mérida” / Servicio Meteorológico Nacional)