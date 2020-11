Vigilar a ''Eta'' y a otra potencial tormenta en el Caribe, señala experto

MÉRIDA, Yucatán.- Los efectos indirectos de la tormenta "Eta" que se encuentra al Este del golfo de México van a ocasionar, junto con la entrada de humedad del mar caribe, ambiente caluroso durante el día, con cielo mayormente nublado a nublado con lluvias, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), para el inicio de la semana y los próximos días.

Los vientos serán del Noroeste y las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 a 31 grados Celcius al mediodía o primeras horas de la tarde y las mínimas de 16 a 19°C en el centro y sur del estado y de 21 a 23 grados en el resto del estado, incluyendo la ciudad de Mérida.

Son lluvias de intervalos y puede llover en la mañana, mediodía, tarde, noche, madrugada y pasa.

El meteorólogo indicó que estas son las condiciones con las que estará la zona toda la semana hasta el sábado prácticamente.

No tenemos amenaza de ningún frente frío en puerta pero sí los efectos de la tormenta tropical "Eta" que hasta ahora no debe afectar a Yucatán pero indirectamente sí lo hará.

Ahora lo hará con sus efectos indirectos por su cercanía y el resto de la semana, a partir del miércoles por la vaguada posterior a ella llamada "colita" que nos dejará lluvias durante toda la semana.

Cercanía con la península

El momento en el que la tormenta "Eta" estará más cerca de la península de Yucatán será mañana martes, entre las 5 y las 8 de la mañana aproximadamente, cuando se encuentre muy cerca del Oeste de la Isla de Cuba y al Noreste de la punta de la Península, al noreste de Cancún.

Deberá ser el punto más cercano a la península de Yucatán y eso ocasionará en las costas yucatecas y de Quintana Roo vientos con rachas de tormenta tropical y lluvias en toda la península de Yucatán en particular Yucatán y Quintana Roo.

En ese lapso van a ocurrir las lluvias y vientos más fuertes, aunque aclaró que las lluvias estarán presentes toda la semana.

El experto dijo que si "Eta" no da la vuelta o tarda en dar la vuelta o "resbala" más, podría ser que los efectos sean más fuertes para la península porque estaría más cerca.

Por eso se debe mantener vigilada la tormenta y a la población se debe pedir que este pendiente de su desarrollo sobre todo a partir de la madrugada de mañana y del día mientras "Eta" da la vuelta.

Se espera que cuando "Eta" dé la vuelta sea huracán categoría 1.

Expuso que no esta contemplado en los modelos que "Eta" vaya a venir para la zona aunque algunos lo hacen. Por eso hay que estar pendientes por cualquier situación.

Dos áreas de proyección de posibles formaciones

El meteorólogo explicó que hay dos área de proyección de posibles formaciones ciclónicas en el Atlántico.

Una de ellas está muy lejos, el noreste del Atlántico que va a afectar a la península ibérica, Portugal y España. Hacia ahí irá.

Expuso que la que sí le interesa a Yucatán es un área de mal tiempo formado por una onda tropical que está al Este del mar Caribe y que se dirige al oeste con rumbo hacia el centro y occidente de esa zona.

Cuando llegue al centro y occidente del mar Caribe va a tener posibilidad de desarrollo ciclónico. Al momento le dan mediana posibilidad, de 50 por ciento.

Explicó que se desconoce realmente a quién va a afectar una vez que se forme. Los modelos no indican a quién específicamente por lo que Nicaragua, Honduras, Belice y la península de Yucatán deberán estar al pendiente del desarrollo de este sistema.

El miércoles o jueves se formaría y su movimiento será lento, expuso

¿Por qué estamos amenazados cuando en noviembre se mueven hacia el norte o noreste y les llaman huracanes zurdos La razón es porque no han estado llegando los frentes fríos a la península de Yucatán y los pocos que han llegado han llegado débiles y se "ponchan" sobre la Península por lo que no tenemos las presiones altas que nos protegen, las que dejan los frentes fríos, aun no se han formado.

Esa es la razón por la cual los ciclones tienden a acercarse o pasar sobre la Península, por la falta de frentes fríos.

Mientras no haya frentes fríos, seguimos en peligro como si fuese verano, subrayó el meteorólogo Juan Vázquez, integrante del Comité para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.