Carlos Mimenza Novelo acusó a los elementos de la Guardia Nacional que participan en su detención en el aeropuerto de Mérida de estar coludidos con el gobierno de Quintana Roo.

El empresario pasó dos horas retenido, mientras los efectivos federales, al mando del capitán Francisco Díaz González, aguardaban instrucciones.

La discusión de Carlos Mimenza con elementos de la Guardia Nacional continuó a puertas del Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón”, luego que lo interceptaron cuando estaba por tomar un vuelo.

Afirmó que lo tenían privado de su libertad y le impedían retirarse para que “la Fiscalía de Quintana Roo fabrique un nuevo expediente para que me detengan”, declaró el empresario en otra transmisión en vivo en redes sociales.

Carlos Mimenza insistió en que está amparado contra la orden de aprehensión que tiene la Guardia Nacional, pero como la Fiscalía de Quintana Roo “ya emitió un tuit en que (dice) estoy detenido, pero no estoy detenido, me están armando otro expediente”.

“Está coludido”

“¡Y ese cobarde que está ahí atrás (refiriéndose al capitán Díaz González, jefe de la Guardia Nacional en Yucatán) está coludido con (el gobernador quintanarroense) Carlos Joaquín y con Oscar Montes de Oca”, expresó.

El polémico empresario hizo hincapié en que no hay razón para que impidan se retirara, pues estaba en la calle, no cometió un delito en flagrancia y, dijo, no había orden de aprehensión para que lo trasladen a alguna instalación judicial.

Conforme se desplazaba por el estacionamiento del aeropuerto, los elementos de la Guardia Nacional lo cercaban e impedían el paso.

“¡Ese cobarde (en alusión nuevamente al jefe de la Guardia Nacional) está de acuerdo con la Fiscalía y con el gobernador Carlos Joaquín González para que armen otro expediente”, apuntó.

“Estoy retenido en contra de mi voluntad, estoy amparado y no me dejan retirarme, pero tampoco me ponen a disposición. ¡Ese señor (el capitán Díaz González), ese señor es un cobarde! El responsable de estos payasitos que me andan empujando”, dijo en su transmisión.

Formalmente detenido por la SSP

A las 9:40 de la noche, elementos de la Policía Estatal de Investigación, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, acudieron al aeropuerto y trasladaron Carlos Mimenza Novelo al complejo de seguridad de la corporación yucateca.

Antes de que lo subieran a un vehículo oficial, le dijeron sus derechos y le indicaron que quedaba detenido a solicitud de autoridades de Quintana Roo, que pidieron la colaboración de sus homólogos yucatecos.