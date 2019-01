Cobrarán “lo que se deba”

La Uady descarta despidos ante los recortes federales

La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) ejercerá alrededor de 16 millones de pesos menos que el año pasado debido a los recortes presupuestales, tanto federales como estatales.

Incluso, el director general de Finanzas de esa casa de Estudios, Manuel Escoffié Aguilar, reconoció que será un año difícil para la institución, señala información de “El Universal”.

El rector José de Jesús Williams reiteró que no se bajará el sueldo y, si bien negó que algunos servicios de la Uady dejarán de ser gratuitos, expresó que “se cobrará donde se considere que se deba cobrar”.

Actualmente el doctor Williams devenga alrededor de 108 mil 248 pesos al mes.

Aunque los recursos que la Federación asignó a la Uady aumentaron 2.5% en comparación con el año pasado —es decir, se le destinaron mil 981 millones de pesos más a esa casa de estudios—, esto representa una disminución del 3% en términos reales por cuestiones inflacionarias, según explicó Escoffié Aguilar.

En relación con el dinero otorgado por el Ejecutivo estatal, hubo una reducción del 2.8% respecto a la cifra ejercida en 2018, lo que en términos reales se traduce en un decremento del 7% considerando la inflación.

“El recorte estatal no fue sobre la cantidad que solicitó la Universidad, sino sobre la que ejerció durante el año pasado; por tanto, vamos a tener menos dinero, aproximadamente 10 millones de pesos menos”, detalló el director de Finanzas.

Asimismo, agregó que por los recortes federales y estatales —que ascienden a los 16 millones de pesos aproximadamente— “será un año difícil” para la Uady, y “para todo México”.

También declaró que la Comisión de Presupuesto del instituto de educación superior deberá analizar cifras para ajustar programas y establecer mecanismos de ahorro. Luego subrayó que lo primero que se buscará disminuir será el gasto corriente y descartó que ocurran despidos por la situación financiera de la universidad.

El director negó, entre otras cosas, que hubiera incertidumbre por el aumento salarial de los trabajadores de la Uady, pues esta cifra es asignada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y afirmó que se respetará.

Aunque admitió que se revisarán los planes de contratación de nuevas plazas, de promociones y todas las partidas que representen aumentos de sueldo graduales.

Por otro lado, el rector Williams afirmó que la Universidad “hoy está bien” y “tiene todas las fortalezas” para compensar la falta de recursos. Si bien en un principio negó que —contrario a lo que afirma el diputado priista Felipe Cervera Hernández—- algunos servicios de la Uady dejarán de ser gratuitos, posteriormente señaló que “se cobrará donde se considere que debe cobrar”.

Y agregó que entre los proyectos que se encuentran en riesgo por la falta de dinero se encuentran los de infraestructura. Eso sí, recalcó que ningún proyecto será cancelado, solamente aplazado.

Respecto a si el rector se bajará su sueldo, Williams dijo tajante que no y añadió que “es un tema que ya he platicado y no habrá cambios”.