Colaboración ciudadana al entrar en vigor las restricciones de movilidad

Pocos perjuicios al iniciar el plan vial por el Covid

Sucesos de policía

La entrada en vigor de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno del Estado para disminuir la movilidad humana y evitar la propagación del coronavirus Covid-19 funciona apropiadamente en la ciudad, pero hay casos de resistencia, desobediencia, desconocimiento y hasta molestia de algunos ciudadanos.

Mérida amaneció ayer con calles cerradas y avenidas limitadas a un carril y el bloqueo de accesos a la ciudad desde calles que conectan con los 50 kilómetros del Anillo Periférico de Mérida. Solo se permite la entrada al Centro de la ciudad en 17 puntos de acceso a lo largo del Periférico de la capital.

Debido a la baja circulación vehicular motivada por la contingencia sanitaria, la suspensión de clases presenciales y el cierre de negocios no esenciales, la movilidad vehicular no resultó perjudicada ni se formó algún embotellamiento vial por la instalación de retenes policiacos para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno del Estado.

Sin embargo, es evidente el aumento del tránsito por calles de la ciudad y el Anillo Periférico como consecuencia de las actividades permitidas por la autoridad.

Las nuevas disposiciones, como informamos ayer, son las siguientes: una persona por automóvil particular; si es taxi o servicio de plataforma, el pasajero debe ir solo en la parte trasera del asiento, nadie debe ir junto al conductor; el cubrebocas es de uso obligatorio y solo una persona podrá ingresar a los negocios esenciales abiertos.

Para observar si la gente cumple estas nuevas disposiciones, el reportero realizó un recorrido por el Anillo Periférico y vio la operación de los retenes a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En el Sur no hubo complicaciones por la baja circulación vehicular y las calles cerradas de acceso a las colonias y fraccionamientos de la calle 42 sur, San Marcos Sustentable, Diamante y Tixcacal Opichén, pero donde hubo molestia fue en la calle de ingreso al fraccionamiento Francisco de Montejo, desde la glorieta del puente vehicular del mismo nombre. Automovilistas y motociclistas se pararon junto a los conos naranjas que bloqueaban el acceso de entrada y preguntaron el motivo del cierre del carril de la transitada avenida. El policía de la SSP encargado de la vigilancia informó que no había paso por la contingencia del coronavirus y explicó a los conductores que tenían que ir hasta la calle 60 de Harbor, donde podrían continuar el viaje a su destino. Algunos guiadores se enojaron y comentaron: “¡Qué lamentable!”, “Vivo aquí cerca”, pero otros obedecieron. Eso sí, los conductores llevaban puestos cubrebocas de modo que no fueron amonestados.

Durante el tiempo que el reportero vio el trabajo del retén de la SSP en la calle lateral del puente de Francisco de Montejo, solo se permitió el paso de una ambulancia de la misma corporación. Nadie más ingresó por el carril bloqueado.— Joaquín Chan Caamal