Colectan apoyos

Programa para entregar prótesis de modo gratuito

Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, como ha instruido el gobernador Mauricio Vila Dosal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán pone en marcha la estrategia BancorteDIF, mediante la cual se recaudará, dará mantenimiento y entregará gratuitamente órtesis, prótesis y ayudas funcionales.

La directora de la dependencia, María Cristina Castillo Espinosa, hizo un llamado a la sociedad civil para donar artículos como corsés, fajas lumbares, reemplazos de extremidades superiores o inferiores, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, férulas u otros aparatos que estén en desuso.

Estos donativos, después de una restauración o adecuación, podrán servirles a quienes más los necesitan.

La funcionaria indicó que el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales (Cropafy) cuenta con personal capacitado y profesional para evaluar, reparar y ajustar aquellos apoyos funcionales que se recepcionen para beneficiar a la gente con discapacidad, incluso si es solo de manera temporal por alguna enfermedad o accidente.

El costo de estos trabajos será absorbido por el DIF Yucatán, de acuerdo con un comunicado.

“Muchas veces en casa tenemos un par de muletas, una silla de ruedas o alguna férula que ya no se usan y no sabemos qué hacer con ellas. Es momento de donarlas, darles una segunda vida para apoyar a otra persona que lo requiere, pero que quizá no las puede comprar”, subrayó, al tiempo que añadió que se habilitará tres sitios de acopio en Mérida y otros tres en el interior del estado.

En la capital yucateca se recibirán las piezas en las oficinas principales del DIF Yucatán, en la avenida Alemán número 355, en la colonia Itzimná; en la sede de Cropafy, en la calle 90 entre 61-A y 63, colonia Francisco I. Madero, y en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la calle 59 entre 86 y 90 de la Francisco I. Madero.

Para el resto del estado, los donativos se juntarán en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tekax, en la calle 41 entre 80 y 82 sin número; en la UBR de Progreso, en la calle 21 entre 74 y 76 del Centro, y en la UBR de Valladolid, en la calle 62 entre 33 y 33-A de la colonia Emiliano Zapata.

“Las yucatecas y yucatecos siempre han demostrado su empatía y solidaridad con quienes más lo necesitan; en esta ocasión estamos convencidos que no será la excepción”, expuso.

De un vistazo

Atención

La directora del DIF recordó que, aunado a la estrategia de recolecta de prótesis, el gobierno del Estado y la instancia a su cargo continúan brindando atención oportuna y de calidad a las personas con discapacidad a través del CREE y el Cropafy, todo ello por medio de un esquema de citas, con los protocolos de prevención contra el Covid-19, a fin de cuidar su salud, fomentar la inclusión social y mejorar su vida.

Apoyo

“Los invitamos a ayudar a quienes menos tienen para que puedan tener una mejor calidad de vida”, agregó.