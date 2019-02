Colectivo pide que se legisle en pro de enlace igualitario 

Exhorto para los diputados

El “Colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán” exhortó ayer a las y los diputados de Yucatán a reflexionar sobre el impacto de votar en el sentido de no aprobar el matrimonio igualitario.

En rueda de prensa en un restaurante de esta ciudad, sus integrantes dijeron que eso mandaría el mensaje implícito a la sociedad de que “esto no es normal, no debe aceptarse, es peligroso”. “Confiamos en que no es esa la postura de la mayoría de las y los diputados, pero ese mensaje se enviaría, así no sea esa la intención”, apuntaron Juan Lara, César Briceño Castro, Carlos Escoffié Duarte, Olga Moguel, Lilia Oropeza Martínez y Manuel Centella Escobedo, integrantes del colectivo.

Asimismo, precisaron que las y los diputados deben analizar la iniciativa pensando siempre en las familias, en todas las familias, y subrayaron que en la actualidad el artículo 94 de la constitución de Yucatán define familia como la institución conformada por dos o más personas unidas o emparentadas entre sí, por afinidad, consanguinidad o por adopción, que como comunidad afectiva y de convivencia potencia el libre desarrollo de todas sus partes.

Escoffié Duarte señaló que en Yucatán la homofobia, el desconocimiento y los perjuicios en torno a las orientaciones sexuales diversas, la información falsa y la resistencia de determinados sectores conservadores han puesto en peligro a miles de familias, porque muchas no poseen los mismos derechos de protección patrimonial, migratoria, médica, de seguridad social, de vivienda y otro tipo.

Mediante seis puntos en los que fijan su postura, los activistas exhortaron a las y los diputados a reflexionar sobre el impacto que esta decisión tendría en la vida de muchas personas.

En uno de ellos señalan que enviaron una carta a Jan Jarab, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros, firmada por 500 personas para hacerles llegar información del actual proceso legislativo en Yucatán, externando sus preocupaciones.

También destacaron que son ilegales y políticamente inaceptables las propuestas que han trascendido en medios de comunicación solicitando que el tema se resuelva con una consulta popular.— Luis Iván Alpuche Escalante

Urgente situación

De acuerdo con “Colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán”, “las familias necesitan ser protegidas y no pueden esperar más tiempo, queremos un Yucatán en el que las familias vivan en paz, en condiciones de igualdad, en el que la composición de sus integrantes y concretamente la orientación sexual de algunos de ellos no sea motivo de rechazo o incluso inseguridad”.