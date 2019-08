Colisiona por plática

Se distrae joven conductor con su novia y choca

Un joven ocasionó un accidente al conducir distraído porque hablaba con su novia, ayer a las cinco de la tarde, en el cruce de las calles 47 y 66 del Centro de Mérida.

El conductor del Sonic placas YYY-921-C transitaba sobre la calle 47, de poniente a oriente; según dijo, platicaba con su novia y no vio que el semáforo marcaba luz roja.

Sobre la calle 66 transitaba la camioneta Robust placas VR-31-316 del Estado de Tabasco, la cual impactó el Sonic; por el golpe, ambos vehículos giraron.

El Sonic quedó sobre la calle 66 y la Robust sobre la 47. La camioneta detuvo su marcha al chocar por alcance a la camioneta Nissan Xtrail placas YYV-137-C, estacionada sobre la calle 47.

Al lugar llegaron agentes y paramédicos municipales, quienes valoraron y atendieron a la novia del conductor del Sonic, quien resultó lesionada. Se cerró la circulación de la calle 66; el Sonic quedó atravesado.

Los representantes de las aseguradoras se hicieron presentes, pero el del Sonic no respondió porque el conductor carecía de licencia de conducir; la madre del conductor llegó al lugar y llorando decía que contrató el seguro de cobertura amplia, pero que como su hijo no tenía licencia, la compañía no se hizo responsable.— Ernesto Pinzón Franco

Conductores y vehículos fueron trasladados al edificio de la Policía para el deslinde de responsabilidades.

De un vistazo

Sin licencia

Pese a tener seguro de cobertura amplia, el ajustador del Sonic no respondió por el accidente ya que el conductor no tenía licencia.

Detenidos

Debido a este inconveniente, ambos conductores involucrados y sus vehículos fueron trasladados al edificio de la Policía para el deslinde de responsabilidades